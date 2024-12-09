CD Projekt RED пока не планирует записывать новые композиции группы Samurai для сиквела Cyberpunk 2077

В Cyberpunk 2077 звучит много отличной музыки, но наиболее запоминающимися являются песни в исполнении вымышленной группы Samurai, во главе которой стоит харизматичный рокер Джонни Сильверхэнд. Но если вы надеялись, что в грядущем сиквеле прозвучат новые песни этой группы, то к сожалению для вас есть печальное известие - на данный момент этой группы в игре нет.

Информацию предоставил П.Т. Адамчик, композитор из CD Projekt RED, работавший над музыкой в Cyberpunk 2077. Недавно он провел сессию AMA на Reddit, где его спросили о создании нового альбома Samurai для Project Orion.

Я не знаю. На данный момент мы не планируем новых самурайских треков, но кто знает. Может быть, в будущем мы закажем еще что-нибудь. Сложно сказать.

Как видите, Адамчик не исключил возможности создания новых треков, но отметил, что в настоящее время их нет в планах. Однако стоит помнить, что до выхода продолжения Cyberpunk 2077 еще очень далеко, так что многое еще может измениться в этом плане.

Впрочем, стоит отметить, что возможное отсутствие нового альбома Samurai не будет столь уж удивительным, поскольку он был тесно связан с Джонни Сильверхэндом, сыгравшим ключевую роль в игре. Если CD Projekt RED решит ввести в сиквел новых персонажей, то, скорее всего, будет создан саундтрек, учитывающий их историю и характер. Не исключено даже, что это будет другая группа, не менее популярная у игроков.