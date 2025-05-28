CD Projekt сообщила, что Cyberpunk 2 вступила в стадию пре-продакшена

CD Projekt сообщает, что сиквел Cyberpunk 2077 сейчас находится на стадии подготовки к разработке. Сиквел, который до недавнего времени был известен как Project Orion, возглавляет новое североамериканское подразделение CD Projekt Red, имеющее студии в Бостоне и Ванкувере.

Согласно заявлению, сопровождающему финансовый отчет за первый квартал 2025 года, издатель заявил, что сиквел, который теперь называется просто Cyberpunk 2, вошел в следующую стадию процесса разработки.

Несколько недель назад команда CD Projekt Red, ответственная за следующую большую игру во вселенной Cyberpunk, завершила концептуальную фазу проекта. В результате Cyberpunk 2 — ранее известная под кодовым названием Project Orion — перешла на стадию подготовки к производству.