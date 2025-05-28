CD Projekt сообщила, что Cyberpunk 2 вступила в стадию пре-продакшена

CD Projekt сообщает, что сиквел Cyberpunk 2077 сейчас находится на стадии подготовки к разработке. Сиквел, который до недавнего времени был известен как Project Orion, возглавляет новое североамериканское подразделение CD Projekt Red, имеющее студии в Бостоне и Ванкувере.
Согласно заявлению, сопровождающему финансовый отчет за первый квартал 2025 года, издатель заявил, что сиквел, который теперь называется просто Cyberpunk 2, вошел в следующую стадию процесса разработки.
Несколько недель назад команда CD Projekt Red, ответственная за следующую большую игру во вселенной Cyberpunk, завершила концептуальную фазу проекта. В результате Cyberpunk 2 — ранее известная под кодовым названием Project Orion — перешла на стадию подготовки к производству.
Ну теперь они и с киберпанком зае*ут, будут бесконечно что то бесполезное рассказывать
Ждем через 10 лет список вырезанных фич и извинения
Ждём снова забагованный релиз и через 10 лет?)
В это части игры будут новые фейковые кадры,новый дллс и новые транс лучи от куртки.
Ждем тестов как 7090 будет выдавать 24 фпс.
Так и складывается в современном игропроме,ещё чем больше людей сделают предоплату-тем будет больше багов и косяков.
Как говориться, встретимся через лет 10 минимум! Вероятная дата выхода как минимум 2035-2036 год))
Звучит, как угроза, если взять во внимание, кто там один из главных сценаристов! Вот: https://www.playground.ru/redirect/https/www.goha.ru/iz-insomniac-v-cdpr-radi-sikvela-cyberpunk-2077-sbezhala-scenaristka-marvels-wolverine-i-fanatka-sweet-baby-4wq8kZ
Звучит как озвучить у себя в голове. Ты эту Мэри Кенни уже заливал сюда. Любое движение, за или против - это движение. Не свихнитесь по пути, люди. Кто хочет сыграет, если оно дойдёт до релиза, кто не хочет - не станет, как бы ты не старался через знаки восклицания продавливать свою правду.
Да это местный дурачок. Не отвечай ему.
Плохо только одно - очень долго ждать релиза.
подозреваю что до играбельности лет 7-8, а то и 10... уууу :(
Это долгая волынка, минимум 3 года ожидания выхода игры.
под 60 серию видеокарт небось
смешно. Минимум под 80
Почему? Первый киберпанк даже на 1660 супер хорошо идёт. На ней играл пока не обновился.
Думаете так долго будут делать. Хотя скорей всего вы правы.