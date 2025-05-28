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Cyberpunk: Project Orion TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Киберпанк
7.5 202 оценки

CD Projekt сообщила, что Cyberpunk 2 вступила в стадию пре-продакшена

monk70 monk70

CD Projekt сообщает, что сиквел Cyberpunk 2077 сейчас находится на стадии подготовки к разработке. Сиквел, который до недавнего времени был известен как Project Orion, возглавляет новое североамериканское подразделение CD Projekt Red, имеющее студии в Бостоне и Ванкувере.

Согласно заявлению, сопровождающему финансовый отчет за первый квартал 2025 года, издатель заявил, что сиквел, который теперь называется просто Cyberpunk 2, вошел в следующую стадию процесса разработки.

Несколько недель назад команда CD Projekt Red, ответственная за следующую большую игру во вселенной Cyberpunk, завершила концептуальную фазу проекта. В результате Cyberpunk 2 — ранее известная под кодовым названием Project Orion — перешла на стадию подготовки к производству.
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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Carissa7517

Ну теперь они и с киберпанком зае*ут, будут бесконечно что то бесполезное рассказывать

11
Gridon

Ждем через 10 лет список вырезанных фич и извинения

10
Zick211

Ждём снова забагованный релиз и через 10 лет?)

8
Night Horror

В это части игры будут новые фейковые кадры,новый дллс и новые транс лучи от куртки.

Ждем тестов как 7090 будет выдавать 24 фпс.

7
Власов ОЛЕГ

Так и складывается в современном игропроме,ещё чем больше людей сделают предоплату-тем будет больше багов и косяков.

Misha Mi

Как говориться, встретимся через лет 10 минимум! Вероятная дата выхода как минимум 2035-2036 год))

3
Авраам Линкольн

Звучит, как угроза, если взять во внимание, кто там один из главных сценаристов! Вот: https://www.playground.ru/redirect/https/www.goha.ru/iz-insomniac-v-cdpr-radi-sikvela-cyberpunk-2077-sbezhala-scenaristka-marvels-wolverine-i-fanatka-sweet-baby-4wq8kZ

3
Medu3a

Звучит как озвучить у себя в голове. Ты эту Мэри Кенни уже заливал сюда. Любое движение, за или против - это движение. Не свихнитесь по пути, люди. Кто хочет сыграет, если оно дойдёт до релиза, кто не хочет - не станет, как бы ты не старался через знаки восклицания продавливать свою правду.

1
YummyBayard Medu3a

Да это местный дурачок. Не отвечай ему.

YummyBayard

Плохо только одно - очень долго ждать релиза.

2
BewitchingBaron

подозреваю что до играбельности лет 7-8, а то и 10... уууу :(

1
Ивасик

Это долгая волынка, минимум 3 года ожидания выхода игры.

1
Влад Корвин

под 60 серию видеокарт небось

William Dwight

смешно. Минимум под 80

YummyBayard

Почему? Первый киберпанк даже на 1660 супер хорошо идёт. На ней играл пока не обновился.

Влад Корвин William Dwight

Думаете так долго будут делать. Хотя скорей всего вы правы.

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