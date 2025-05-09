CDPR: The Witcher 4 разрабатывает свыше 400 человек, а сиквел Cyberpunk - 90, но скоро команду расширят до 160 человек

У финансового директора CDPR Петра Нелюбовича состоялось интервью, в котором он поделился информация о текущих проектах компании.
Нелюбович отметил, что каждый релиз CDPR был масштабнее и амбициознее предыдущего, поэтому The Witcher 4 не станет исключением в этом плане. На данный момент над The Witcher 4 работает чуть больше 400 человек.
По словам Нелюбовича, у студии большие ожидания от выхода Cyberpunk 2077 на Switch 2 те, кто уже опробовал порт на новую консоль, остался довольны. Для CDPR это необычная ситуация - это первая игра, которая выйдет сразу на релизе новой консоли.
В свою очередь на Project Orion, продолжением Cyberpunk 2077, сейчас работает чуть больше 90 человек. CDPR планирует до конца текущего года расширить команду до 160 человек. В скором времени разработчики закончат этап прототипирования и перейдут к предварительному производству. CDPR обещает сделать сделать сиквел еще более масштабным и амбициозным.
Project Hadar, первая собственная IP от CDPR еще далека от стадии полноценного производства и лишь начинает набирать очертания - закончены первые этапы, но впереди еще много работы.
Так же Нелюбович отметил, что CDPR не планирует поглощение других студий. В сторонних инвестициях компания тоже не заинтересована - она хочет остаться независимой, без необходимости согласования решений со сторонними людьми.
Из них 89 это эксперты по инkлюзивности и разнообразию?
Ну хоть один день без нытья...
кому что болит.
Ведьмак 4 с бабой гг не нужен
А вдруг она по сюжету пол сменит. Таким образом порадуют и тех, кто хочет мужчину-ГГ, и повесточников. 😁
Че хочешь играть за мужика, чтоб всю игру на мужской зад пялиться, петушок ты дырявенький!
Ты вообще слыхал словосочетание "ассоциация с игровым персонажем"....
У этого пшeкcкoгo жулика 146% в фамилии опечатка, Он явно Налюбович, ведь СДПРСТ столько налюбили мамонтов, которые уже лет 5 преальфа-тестеры трансобага69 за свои же бабки. XD
"Нелюбович отметил, что каждый релиз CDPR был масштабнее и амбициознее предыдущего"
Так то Ведьмак 3 во много раз масштабные киберпанка!
И более насыщенный, и гораздо лучшей по количеству контента и его качеству!
я думал один разработчик делает все игры
Только Кодзима может в соло еб..шить игры и при этом смотреть аниме, но он гений.