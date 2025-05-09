CDPR: The Witcher 4 разрабатывает свыше 400 человек, а сиквел Cyberpunk - 90, но скоро команду расширят до 160 человек

У финансового директора CDPR Петра Нелюбовича состоялось интервью, в котором он поделился информация о текущих проектах компании.

Нелюбович отметил, что каждый релиз CDPR был масштабнее и амбициознее предыдущего, поэтому The Witcher 4 не станет исключением в этом плане. На данный момент над The Witcher 4 работает чуть больше 400 человек.

По словам Нелюбовича, у студии большие ожидания от выхода Cyberpunk 2077 на Switch 2 те, кто уже опробовал порт на новую консоль, остался довольны. Для CDPR это необычная ситуация - это первая игра, которая выйдет сразу на релизе новой консоли.

В свою очередь на Project Orion, продолжением Cyberpunk 2077, сейчас работает чуть больше 90 человек. CDPR планирует до конца текущего года расширить команду до 160 человек. В скором времени разработчики закончат этап прототипирования и перейдут к предварительному производству. CDPR обещает сделать сделать сиквел еще более масштабным и амбициозным.

Project Hadar, первая собственная IP от CDPR еще далека от стадии полноценного производства и лишь начинает набирать очертания - закончены первые этапы, но впереди еще много работы.

Так же Нелюбович отметил, что CDPR не планирует поглощение других студий. В сторонних инвестициях компания тоже не заинтересована - она хочет остаться независимой, без необходимости согласования решений со сторонними людьми.