CDPR утверждает, что новая бостонская студия поможет сделать следующую Cyberpunk более аутентичной

Разработкой сиквела, получившего кодовое название Project Orion, занимается североамериканское подразделение CD Projekt Red, имеющее студии в Бостоне и Ванкувере. В последнем эпизоде подкаста AnsweRED исполнительный продюсер студии Дэн Хернберг (Dan Hernberg) сказал, что разработка сиквела в Северной Америке вполне уместна.

Я думаю, что Cyberpunk - это уникальная американская история. В ней много панковской энергии, а написал ее американец, так что просто правильно делать ее в Америке.

Помощник директора игры Павел Саско привел пример ситуации, в которой Cyberpunk 2077 показалась недостаточно американской.

По словам Саско, крышки люков в первой игре больше походили на те, что используются в Европе, а не в США, где происходило действие игры.

На Reddit был пост, в котором парень говорил, что в Cyberpunk есть баг, нарушающий погружение в игру, и баг заключался в том, что крышки люков канализации были похожи на люки, которые обычно используются в Европе на тротуарах. Это не те люки, которые вы обычно видите Америке на улицах. Это, по сути, показывает вам различия, верно? В Америке есть такие вещи, как гидранты, где они расположены и как выглядят. Уличные фонари, их расположение, мусорные баки, верно? Они находятся перед домом, прямо на улице. В Польше, в Европе, вы не увидите их почти нигде. Здесь так много нюансов. Дэн, когда мы говорим об этом, называет это американщиной.

Ранее в этом году CD Projekt Red объявила о назначении нескольких разработчиков-ветеранов для работы над сиквелом Cyberpunk 2077, включая Хернберга, который ранее занимал должности руководителя производства в Amazon Games и Panic Button, а также ведущего менеджера по продуктам в Blizzard.

Основные члены команды, создавшей Cyberpunk 2077 и ее расширение Phantom Liberty, переехали в Северную Америку, чтобы возглавить разработку продолжения.