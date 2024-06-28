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Cyberpunk: Project Orion TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, Киберпанк
7.4 170 оценок

CDPR утверждает, что новая бостонская студия поможет сделать следующую Cyberpunk более аутентичной

butcher69
Новости

Разработкой сиквела, получившего кодовое название Project Orion, занимается североамериканское подразделение CD Projekt Red, имеющее студии в Бостоне и Ванкувере. В последнем эпизоде подкаста AnsweRED исполнительный продюсер студии Дэн Хернберг (Dan Hernberg) сказал, что разработка сиквела в Северной Америке вполне уместна.

Я думаю, что Cyberpunk - это уникальная американская история. В ней много панковской энергии, а написал ее американец, так что просто правильно делать ее в Америке.

Помощник директора игры Павел Саско привел пример ситуации, в которой Cyberpunk 2077 показалась недостаточно американской.

По словам Саско, крышки люков в первой игре больше походили на те, что используются в Европе, а не в США, где происходило действие игры.

На Reddit был пост, в котором парень говорил, что в Cyberpunk есть баг, нарушающий погружение в игру, и баг заключался в том, что крышки люков канализации были похожи на люки, которые обычно используются в Европе на тротуарах. Это не те люки, которые вы обычно видите Америке на улицах. Это, по сути, показывает вам различия, верно? В Америке есть такие вещи, как гидранты, где они расположены и как выглядят. Уличные фонари, их расположение, мусорные баки, верно? Они находятся перед домом, прямо на улице. В Польше, в Европе, вы не увидите их почти нигде. Здесь так много нюансов. Дэн, когда мы говорим об этом, называет это американщиной.

Ранее в этом году CD Projekt Red объявила о назначении нескольких разработчиков-ветеранов для работы над сиквелом Cyberpunk 2077, включая Хернберга, который ранее занимал должности руководителя производства в Amazon Games и Panic Button, а также ведущего менеджера по продуктам в Blizzard.

Основные члены команды, создавшей Cyberpunk 2077 и ее расширение Phantom Liberty, переехали в Северную Америку, чтобы возглавить разработку продолжения.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Ну да, это главные проблемы которые затронули эту игру

1
SoRaS3

Неработающее метро?! ))

1
Dasdag

опять балабольство поганое

0
HITMAN 5

Интересная жизнь с новым проектом нужно менять место жительства, брать жену, детей... Со знакомыми общаться на расстоянии...

-2
bezyk20

лица патриотов на сайте представили? ;)

-4
Dimitry Arsenev

Поляков что ли?

0