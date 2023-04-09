Cиквел Cyberpunk 2077 будет протестирован на всех платформах до официального релиза ©

Благодаря обновлениям, грядущему DLC и выходу аниме Edgerunners, футуристическая игра CD Projekt RED сейчас находится в намного лучшем состоянии, чем после своего злополучного релиза. Новая информация о сиквеле дает надежду, что Project Orion не разделит судьбу своей предшественницы, и что CDPR извлекла уроки из этой истории.

Одной из многих проблем с Cyberpunk 2077 был тот факт, что ее рецензии каким-то чудом оказались в основном положительными - и это потому, что журналисты играли в CP2077 на ПК, поскольку были доступны только такие версии. С другой стороны, самые большие проблемы у игры были на консольных версиях, особенно на тех, которые на тот момент уже можно было отнести к прошлому поколению. Поэтому игроки, решившие купить игру, не были полностью осведомлены о том, что их ожидает. Однако, похоже, что Project Orion знаменует собой изменение подхода.

Руководитель CDPR рассказал о новом подходе к созданию игр, признав, что одним из самых больших рисков, связанных с разработкой игр, является стабильность и плавность на всех целевых платформах. Поэтому в рамках нового подхода игра будет с самого начала тестироваться на всех возможных платформах, а не только на ПК. Хотя это немного усложнит ранние этапы разработки игры, это даст разработчикам больше контроля и уверенности в том, что произойдет с игрой в дальнейшем.

Это кажется немного странным, что компания с таким богатым опытом в индустрии только сейчас открывает для себя такой подход, поскольку "тестирование на любом оборудовании" должно быть само собой разумеющимся. Но лучше поздно, чем никогда.

Насколько эти обещания воплотятся в Project Orion, мы узнаем, вероятно, только через несколько лет. Только недавно CDPR начала набор сотрудников для игры, о которой известно лишь то, что она будет разрабатываться на Unreal Engine 5.