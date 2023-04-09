Cиквел Cyberpunk 2077 будет протестирован на всех платформах до официального релиза

Благодаря обновлениям, грядущему DLC и выходу аниме Edgerunners, футуристическая игра CD Projekt RED сейчас находится в намного лучшем состоянии, чем после своего злополучного релиза. Новая информация о сиквеле дает надежду, что Project Orion не разделит судьбу своей предшественницы, и что CDPR извлекла уроки из этой истории.
Одной из многих проблем с Cyberpunk 2077 был тот факт, что ее рецензии каким-то чудом оказались в основном положительными - и это потому, что журналисты играли в CP2077 на ПК, поскольку были доступны только такие версии. С другой стороны, самые большие проблемы у игры были на консольных версиях, особенно на тех, которые на тот момент уже можно было отнести к прошлому поколению. Поэтому игроки, решившие купить игру, не были полностью осведомлены о том, что их ожидает. Однако, похоже, что Project Orion знаменует собой изменение подхода.
Руководитель CDPR рассказал о новом подходе к созданию игр, признав, что одним из самых больших рисков, связанных с разработкой игр, является стабильность и плавность на всех целевых платформах. Поэтому в рамках нового подхода игра будет с самого начала тестироваться на всех возможных платформах, а не только на ПК. Хотя это немного усложнит ранние этапы разработки игры, это даст разработчикам больше контроля и уверенности в том, что произойдет с игрой в дальнейшем.
Это кажется немного странным, что компания с таким богатым опытом в индустрии только сейчас открывает для себя такой подход, поскольку "тестирование на любом оборудовании" должно быть само собой разумеющимся. Но лучше поздно, чем никогда.
Насколько эти обещания воплотятся в Project Orion, мы узнаем, вероятно, только через несколько лет. Только недавно CDPR начала набор сотрудников для игры, о которой известно лишь то, что она будет разрабатываться на Unreal Engine 5.
Мда, теперь гордятся тем что делают базовые вещи, которые обязаны делать.
Да, да, и мультиплеере тоже наверно обещают. Где то я это слышал.
Ещё лапши пожалуйста с соусом в уши-две порции!
И котлеток с пюрешкой.
Ахаха, смешно. Оказывается игры надо тестировать? Апгрейд Ведьмака 3 протестировали тоже, да?
зачем тестировать кусок гвна который фанатики всё равно схавают ?
зачем тестировать? Надо же угодить инвесторам, сделать всё быстро, выпустить кал на старте)))
ахаха смищно чел у тебя не тянет дерьмак ремастер?Ну так возьми свой комп, выкинь ведро и купи нормальный уже наконец! на 4090 с трипером на борту дерьмак +10000 фпс с лучиками играется очень даже отлично)
Кому ты это втираешь
Тише чел живёт в своем мане мирке не разрушай его психику )
LOL. То есть открытым текстом признают, что изначально на консолях игру даже не тестировали.
а как же 4 плойка,тормозящая геймдев,своим тухлым железом?))
бла-бла-бла.
А что игры надо было тестировать? Ватафак!!! Пойду сообщу тем кто создавал cyberpunk2077 и ремастер Ведьмака 3
Да ладно, а что так можно?
Расскажите, как вы пришли к такому гениальному решению? В чем ваш секрет?
главное чтоб на ПК нормально работало
Врут!
И это говорит разработчик с огромным опытом. Клоунада какая-то.
***** дожили, уже нужно делать такие заявления
Я даже знаю, как они это сделают - соберут самый жЫрный комп на тот момент, и налепят на него наклейки соньки и иксбокса.
Так 1 апреля уже прошло, сколько можно?🤣
пусть подсчитают количество "скрытых" багов, если их число будет больше 2077, тогда купим игру.
Не ну 5090 Ти они конечно потестируют, но передайте им что ну скажем не у всех есть топовые карточки и процы.
этак они скоро и баги начнут править до релиза.
Все все и всегда вы так говорите🤣🤣🤣
Откуда высосал этот бред? Журналистам до релиза дали только видео игрового процесса для написания в основном положительных рецензий.
Им дали ПК версии, но запретили использовать свои футажи их геймплея, только заранее записанные разрабами.
а итог будет такой же как и всегда)))
даааааааааа конееееееееечно
ёпт ну так конешно, уже ж на пс4\х360 не нужно будет тестировать
Ля какая сочная, нейросети так бы не нарисовали, держу вкурсе.
Да балаболы все поляки, какую игру от поляков не возьми, будь то Ведьмак или Медиум кривизна на кривизне так что не верю, опять дичь выпустят.
Нууу, Ведьмак у них получился с третьего раза. Ещё есть надежда, что и серия Киберпанк вылезет из выгребной ямы со второй-третьей попытки.
мемчик Серьёзно)
До релиза игру тестирую тестировщики, после релиза - игроки.
Наверное еще и RPG будет, да?
А что не так с рпг?
Надеюсь реды учатся на своих ошибках и не повторят учесть юбисофт. Как говорят надежда умирает последней. Я верю что реды еще не безнадежны и могут исправить ситуацию вокруг себя.
юбисофт это конечно.. оооооо... дно дна!
Ок, допустим, но нас на ПГ волнует другой вопрос: А в сиквел тоже добавят нигеров, гомогеев, лесбогеев, трансов, мужебабов и прочих гендеров? Или в этот раз мы получим нормальную игру с белыми гетеро мужиками.
если там не будет трансов и прочих лгбт - то это уже игра не про реальность.
на счет киберпанка еще ладно, вот если это появится в следующей части ведьмака, то все, пиши пропало
Интересно, через сколько лет выйдет сиквел)).... Мне так кажется придётся подождать 5 лет минимум (
XD то есть до этого они делали игру и даже не тестировали её? Я думал что любой разработчик должен тестировать игру на всех платформах до её выхода. И да, он что-то явно не договаривает, ибо на практике её даже на ПК не тестили по ходу))
т. е. раньше они просто игру делали, но даже не запускали её?
Игре не хватает мультиплеера! Если бы он был, показатель онлайн был бы выше. Куски кода для мультиплеера до сих пор находятся в игре
верим?)
Просто если делаете под фригидное железо от Advanced Micro Devices помимо нормального железа от других производителей. Тестируйте просто лучше ибо это небо и земля даже в рамках одной платформы читай под приставки. Уж про зоопарк в ПК молчу. С приставочниками понятно там жесткая экономия платформодержателей во всей красе на железе проявляется какой уже год на качественном железе. И сколько бабок вкладывается в пиар в инете чтобы это максимально сгладить. Можно отследить по финансовым отчетам.
Дауны. Могли бы просто деньги забирать а игру пусть фанаты сами себе делают а потом заявить, что мы открыли для себя новое и будет делать игру а не воздух)
Да не утруждайте себя ребята, кому эти консоли нужны, лучше больше внимания уделите оптимизации PC
Ага. Вот только консоли двигатель прогресса, а печка за 100500 миллионов не тянет игру 10 летней давности..