Cyberpunk: Project Orion
7.1 61 оценка

Cиквел Cyberpunk 2077 будет протестирован на всех платформах до официального релиза

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R_Mor
Новости

Благодаря обновлениям, грядущему DLC и выходу аниме Edgerunners, футуристическая игра CD Projekt RED сейчас находится в намного лучшем состоянии, чем после своего злополучного релиза. Новая информация о сиквеле дает надежду, что Project Orion не разделит судьбу своей предшественницы, и что CDPR извлекла уроки из этой истории.

Одной из многих проблем с Cyberpunk 2077 был тот факт, что ее рецензии каким-то чудом оказались в основном положительными - и это потому, что журналисты играли в CP2077 на ПК, поскольку были доступны только такие версии. С другой стороны, самые большие проблемы у игры были на консольных версиях, особенно на тех, которые на тот момент уже можно было отнести к прошлому поколению. Поэтому игроки, решившие купить игру, не были полностью осведомлены о том, что их ожидает. Однако, похоже, что Project Orion знаменует собой изменение подхода.

Руководитель CDPR рассказал о новом подходе к созданию игр, признав, что одним из самых больших рисков, связанных с разработкой игр, является стабильность и плавность на всех целевых платформах. Поэтому в рамках нового подхода игра будет с самого начала тестироваться на всех возможных платформах, а не только на ПК. Хотя это немного усложнит ранние этапы разработки игры, это даст разработчикам больше контроля и уверенности в том, что произойдет с игрой в дальнейшем.

Это кажется немного странным, что компания с таким богатым опытом в индустрии только сейчас открывает для себя такой подход, поскольку "тестирование на любом оборудовании" должно быть само собой разумеющимся. Но лучше поздно, чем никогда.

Насколько эти обещания воплотятся в Project Orion, мы узнаем, вероятно, только через несколько лет. Только недавно CDPR начала набор сотрудников для игры, о которой известно лишь то, что она будет разрабатываться на Unreal Engine 5.

Индустрия
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Комментарии: 52
Ваш комментарий
FlexGum

Мда, теперь гордятся тем что делают базовые вещи, которые обязаны делать.

71
caramba1999

Да, да, и мультиплеере тоже наверно обещают. Где то я это слышал.

Ещё лапши пожалуйста с соусом в уши-две порции!

14
MARS163 caramba1999

И котлеток с пюрешкой.

1
bysaturn

Ахаха, смешно. Оказывается игры надо тестировать? Апгрейд Ведьмака 3 протестировали тоже, да?

32
Extor Menoger

зачем тестировать кусок гвна который фанатики всё равно схавают ?

-13
xXHASLXx Extor Menoger

зачем тестировать? Надо же угодить инвесторам, сделать всё быстро, выпустить кал на старте)))

2
xXHASLXx

ахаха смищно чел у тебя не тянет дерьмак ремастер?Ну так возьми свой комп, выкинь ведро и купи нормальный уже наконец! на 4090 с трипером на борту дерьмак +10000 фпс с лучиками играется очень даже отлично)

-4
z8TiREX8z xXHASLXx

Кому ты это втираешь

3
nodas z8TiREX8z

Тише чел живёт в своем мане мирке не разрушай его психику )

4
The Dark Side

LOL. То есть открытым текстом признают, что изначально на консолях игру даже не тестировали.

15
SubaruBrzDream

а как же 4 плойка,тормозящая геймдев,своим тухлым железом?))

0
Serpentrage

бла-бла-бла.

9
Робот Колдун

А что игры надо было тестировать? Ватафак!!! Пойду сообщу тем кто создавал cyberpunk2077 и ремастер Ведьмака 3

9
HITMAN 5

Да ладно, а что так можно?

8
Сyberpunk
в рамках нового подхода игра будет с самого начала тестироваться на всех возможных платформах

Расскажите, как вы пришли к такому гениальному решению? В чем ваш секрет?

7
Oscilograf

главное чтоб на ПК нормально работало

5
Антон 888

Врут!

4
Bamburrr
одним из самых больших рисков, связанных с разработкой игр, является стабильность и плавность на всех целевых платформах

И это говорит разработчик с огромным опытом. Клоунада какая-то.

4
Tdante

***** дожили, уже нужно делать такие заявления

4
Victor Dukoff

Я даже знаю, как они это сделают - соберут самый жЫрный комп на тот момент, и налепят на него наклейки соньки и иксбокса.

3
FRANKE_N_S_T_E_I_N

Так 1 апреля уже прошло, сколько можно?🤣

2
bohdan2015

пусть подсчитают количество "скрытых" багов, если их число будет больше 2077, тогда купим игру.

1
Scorpion_GamePlay

Не ну 5090 Ти они конечно потестируют, но передайте им что ну скажем не у всех есть топовые карточки и процы.

1
Kantahas

этак они скоро и баги начнут править до релиза.

1
Abarmot90

Все все и всегда вы так говорите🤣🤣🤣

0
Diablonos
это потому, что журналисты играли в CP2077 на ПК

Откуда высосал этот бред? Журналистам до релиза дали только видео игрового процесса для написания в основном положительных рецензий.

0
Taicho

Им дали ПК версии, но запретили использовать свои футажи их геймплея, только заранее записанные разрабами.

0
SULIK 712

а итог будет такой же как и всегда)))

0
JohnTornton

даааааааааа конееееееееечно

0
SkyraX

ёпт ну так конешно, уже ж на пс4\х360 не нужно будет тестировать

0
Real Slim Shady

Ля какая сочная, нейросети так бы не нарисовали, держу вкурсе.

0
X_ray_83

Да балаболы все поляки, какую игру от поляков не возьми, будь то Ведьмак или Медиум кривизна на кривизне так что не верю, опять дичь выпустят.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Нууу, Ведьмак у них получился с третьего раза. Ещё есть надежда, что и серия Киберпанк вылезет из выгребной ямы со второй-третьей попытки.

0
MASbKA

мемчик Серьёзно)

0
Кей Овальд

До релиза игру тестирую тестировщики, после релиза - игроки.

0
Derdinator7856

Наверное еще и RPG будет, да?

0
Rap70r

А что не так с рпг?

-1
U1traMagnum

Надеюсь реды учатся на своих ошибках и не повторят учесть юбисофт. Как говорят надежда умирает последней. Я верю что реды еще не безнадежны и могут исправить ситуацию вокруг себя.

0
Paul Phoenix 93

юбисофт это конечно.. оооооо... дно дна!

0
Авраам Линкольн

Ок, допустим, но нас на ПГ волнует другой вопрос: А в сиквел тоже добавят нигеров, гомогеев, лесбогеев, трансов, мужебабов и прочих гендеров? Или в этот раз мы получим нормальную игру с белыми гетеро мужиками.

0
Serpentrage

если там не будет трансов и прочих лгбт - то это уже игра не про реальность.

-1
ArtemOZR

на счет киберпанка еще ладно, вот если это появится в следующей части ведьмака, то все, пиши пропало

1
Андрей Златов

Интересно, через сколько лет выйдет сиквел)).... Мне так кажется придётся подождать 5 лет минимум (

0
Rap70r
Cиквел Cyberpunk 2077 будет протестирован на всех платформах до официального релиза

XD то есть до этого они делали игру и даже не тестировали её? Я думал что любой разработчик должен тестировать игру на всех платформах до её выхода. И да, он что-то явно не договаривает, ибо на практике её даже на ПК не тестили по ходу))

0
Anefion

т. е. раньше они просто игру делали, но даже не запускали её?

0
KOCMOC42

Игре не хватает мультиплеера! Если бы он был, показатель онлайн был бы выше. Куски кода для мультиплеера до сих пор находятся в игре

0
-zotik-

верим?)

-1
Egik81

Просто если делаете под фригидное железо от Advanced Micro Devices помимо нормального железа от других производителей. Тестируйте просто лучше ибо это небо и земля даже в рамках одной платформы читай под приставки. Уж про зоопарк в ПК молчу. С приставочниками понятно там жесткая экономия платформодержателей во всей красе на железе проявляется какой уже год на качественном железе. И сколько бабок вкладывается в пиар в инете чтобы это максимально сгладить. Можно отследить по финансовым отчетам.

-1
Umertviya

Дауны. Могли бы просто деньги забирать а игру пусть фанаты сами себе делают а потом заявить, что мы открыли для себя новое и будет делать игру а не воздух)

-2
RedDay13

Да не утруждайте себя ребята, кому эти консоли нужны, лучше больше внимания уделите оптимизации PC

-2
Uilenspiegel

Ага. Вот только консоли двигатель прогресса, а печка за 100500 миллионов не тянет игру 10 летней давности..

-1