Директор сиквела Cyberpunk 2077: Использование ИИ для экономии средств приведет только к снижению качества

С каждым месяцем все больше компаний начинают использовать ИИ, поэтому невольно возникает вопрос, кто будет следующим. Возможно, к этой технологии обратятся разработчики сиквела Cyberpunk 2077? Но не, если верить словам геймдиректора Павла Саско, затронувшего тему игр CD PROJEKT RED в подкасте Flow Games.
По его словам, ИИ можно сравнить с ранними днями Photoshop: несмотря на то, что о технологии ходит много разговоров, в индустрии все еще пытаются разобраться в ней. Он допускает, что потенциально ИИ может помочь в решении утомительных задач, но в отношении творческой работы он настроен скептически. По его мнению, все то, что мы видим сейчас, "очень далеко от того, что можно использовать".
"Если люди будут пытаться использовать его для снижения затрат, это приведет лишь к снижению качества. Нам, как индустрии, необходимо найти способ использовать эту технологию таким образом, чтобы повысить качество наших игр", - считает Саско. Подобные высказывания звучали и в другом интервью, где он заявил, что студия экспериментировала с генеративным ИИ, но технологии предстоит пройти "гигантский, очень долгий путь", и пока она не может заменить работу человека.
Саско также рассказал о переходе с движка REDengine на Unreal Engine 5, сказав, что это не так уж сильно отличается от того, что CDPR делала с предыдущими поколениями. Движок REDengine был создан на основе движка Aurora Engine, а затем в него были внесены улучшения. Многие думают, что новые версии REDengine незначительно отличаются друг от друга, но каждое новое обновление - это "серьезная переработка" предыдущей версии и лишь незначительные детали остаются прежними. Поэтому переход на UE5 не так драматичен для команды, как может показаться. По словам Саско, при разработке движка компания всегда проводит исследования и оценки, проверяя его сильные стороны, и для сиквела Cyberpunk 2077 наилучшим выбором оказался Unreal Engine 5.
Игровой директор Phantom Liberty Гейб Аматанжело в другом интервью сказал, что смена движка "не значит начать с нуля". Есть некоторые сходства и недостатки, поэтому CDPR сотрудничает с Epic Games, чтобы перенести лучшие стороны REDengine в UE5.
Напомним, что сиквел Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion уже находится в разработке, и в нем могут быть многопользовательские элементы, но окончательного решения по этому вопросу еще нет.
Лучше уж перестали бы сотрудничать со всякими воукнутыми свитбэйбиинк, чем это.
Поляки уже дали понять где они вертели своих хомяков. Они всеми силами будут теперь идти по пути юбисофт
Они наняли сценаристку для сиквела из лгбт, она в инсомниак над павуком работала. Теперь старший сценарист у проджектов
О чем и речь.
С каждым использованием нейросетей, качество улучшается . Не так давно люди поражались тому, как она рисует всякую ерунду, сейчас нейросети исполняют рок-оперы на разных языках и сочиняют стихи . Может быть сегодня можно говорить о снижении качества, но совсем скоро всё измениться кардинально , ИИ будет уже не рисовать фоны или даже текстуры , а создавать полноценные игровые миры . С какими темпами нейросети развиваются , можно с уверенностью сказать "будущее перешло в режим форсаж"
А нам и дальше будут ссать в уши про подорожавшую разработку
Попутно повышая ценник и продавая половину игры отдельно
ИИ не способен на оригинальные идеи. В качественных играх генеративный ИИ не должен использоваться.
ИИ не бывает. Скоро, очень скоро, за одно только использование оборота "ИИ сказал" или "нейросеть нарисовала" будут бить кованым сапогом в табло, не спрашивая фамилии.
Ну так пускай подключат мозги где надо ИИ использовать. Открытый мир = живые нпс, и вариативные повторяющиеся квесты после сюжета. Остальное на людях.
Яркий пример подобной халтуры это тот же ремастер трилогии ГТА, где старые текстуры и модели тупо прогнали через нейросетки.
Этим можно юзать ИИ ибо хуже уже не будет
Ну почему же, выпустят игру, которая вообще не будет запускаться, особенно на консолях, как в случае пс4
В повесточку уже занырнули, значит и до ИИ, игр-сервыисов и прочего дерьма донырнут.
Компания официально мертва.
ниже чем смута упасть уже нельзя.
Поляки всеми силами будут стараться, не переживай