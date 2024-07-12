Директор сиквела Cyberpunk 2077: Использование ИИ для экономии средств приведет только к снижению качества

С каждым месяцем все больше компаний начинают использовать ИИ, поэтому невольно возникает вопрос, кто будет следующим. Возможно, к этой технологии обратятся разработчики сиквела Cyberpunk 2077? Но не, если верить словам геймдиректора Павла Саско, затронувшего тему игр CD PROJEKT RED в подкасте Flow Games.

По его словам, ИИ можно сравнить с ранними днями Photoshop: несмотря на то, что о технологии ходит много разговоров, в индустрии все еще пытаются разобраться в ней. Он допускает, что потенциально ИИ может помочь в решении утомительных задач, но в отношении творческой работы он настроен скептически. По его мнению, все то, что мы видим сейчас, "очень далеко от того, что можно использовать".

"Если люди будут пытаться использовать его для снижения затрат, это приведет лишь к снижению качества. Нам, как индустрии, необходимо найти способ использовать эту технологию таким образом, чтобы повысить качество наших игр", - считает Саско. Подобные высказывания звучали и в другом интервью, где он заявил, что студия экспериментировала с генеративным ИИ, но технологии предстоит пройти "гигантский, очень долгий путь", и пока она не может заменить работу человека.

Саско также рассказал о переходе с движка REDengine на Unreal Engine 5, сказав, что это не так уж сильно отличается от того, что CDPR делала с предыдущими поколениями. Движок REDengine был создан на основе движка Aurora Engine, а затем в него были внесены улучшения. Многие думают, что новые версии REDengine незначительно отличаются друг от друга, но каждое новое обновление - это "серьезная переработка" предыдущей версии и лишь незначительные детали остаются прежними. Поэтому переход на UE5 не так драматичен для команды, как может показаться. По словам Саско, при разработке движка компания всегда проводит исследования и оценки, проверяя его сильные стороны, и для сиквела Cyberpunk 2077 наилучшим выбором оказался Unreal Engine 5.

Игровой директор Phantom Liberty Гейб Аматанжело в другом интервью сказал, что смена движка "не значит начать с нуля". Есть некоторые сходства и недостатки, поэтому CDPR сотрудничает с Epic Games, чтобы перенести лучшие стороны REDengine в UE5.

Напомним, что сиквел Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion уже находится в разработке, и в нем могут быть многопользовательские элементы, но окончательного решения по этому вопросу еще нет.