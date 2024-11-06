ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk: Project Orion TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, Киберпанк
7.5 180 оценок

Новые вакансии CDPR намекают на то, что в сиквеле Cyberpunk будут дикие животные и несколько городов

AceTheKing
Новости

Сообщается, что компания CD Projekt RED открыла новые вакансии, в которых можно найти намеки на то, что ждет игроков в сиквеле Cyberpunk.

Судя по описаниям вакансий, в сиквеле разработчики планируют добавить в игру диких животных - студия в Бостоне ищет художника, который знает форму и анатомию животных. Кроме того, в одной из вакансий указано, что разработчики занимаются созданием нескольких городов с использованием процедурной генерации.

Помимо этого, так же есть намеки на то, что игра успеет заглянуть на текущее поколение консолей - компания ищет специалистов, которые умеют работать с консолями текущего поколения.

19
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
ilyakingcud

Когда интересно сиквел выйдет
в 28?

7
Paramezan

надеюсь что это не будут квадроберы)

4
MNM 1985
0
Vavan07

Пошутите кто-нибудь про то, что "дикие животные"- это, типа, фемки, небинарники и всякое другое СЖВ отребье

3
TERMINATOR-T800

А еще южные животные....))

0
kedmaker

только недавно пересматривал Арчера...
где реально "дикое животные" - это Пэм Пууви)
эт я к твоей аватарке, а не коменту

Спойлер

0
Bargainer

Животные машины по аналогии с Horizon Dawn

0
Север65

Ну так в Киберпанке есть животные! Их там целая фракция! )))

0
ShishkaBoga

созданием нескольких городов с использованием процедурной генерации.

Ну такое, будет наверное как в унылом старфилде

0
Ниалот Нзотович

Надеюсь прежних ошибок не совершат.

0
Cidrow

О каких диких животных речь, если по лору половина сдохла от пандемии, другую половину сожрали. При этом кошаки оказались редкими, но крайне живучими созданиями..

0
Kitocun

Главное что бы не дикие лаги и баги

-1
denixharl

Тупейшая новость.

Я вангую что в сиквеле будут машины и люди.

-2
-zotik-

Баги)

-2
GorryAttack

да не, а принципе, во вселенной cyberpunk уж в 2077 году диких животных почти нет, от слова-совсем. Так что можно предположить что действие игры будет в 20-е годы, а то и раньше.Так что может и Джонника живого покажут, да, чем черт не шутит Моргана Блэкхенда

0
Mirrorphoenix

Жаль мы крякнем уже все

-3
denixharl

Ты так точно..

0
kedmaker

- кря -

Спойлер

-2