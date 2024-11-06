Новые вакансии CDPR намекают на то, что в сиквеле Cyberpunk будут дикие животные и несколько городов

Сообщается, что компания CD Projekt RED открыла новые вакансии, в которых можно найти намеки на то, что ждет игроков в сиквеле Cyberpunk.

Судя по описаниям вакансий, в сиквеле разработчики планируют добавить в игру диких животных - студия в Бостоне ищет художника, который знает форму и анатомию животных. Кроме того, в одной из вакансий указано, что разработчики занимаются созданием нескольких городов с использованием процедурной генерации.

Помимо этого, так же есть намеки на то, что игра успеет заглянуть на текущее поколение консолей - компания ищет специалистов, которые умеют работать с консолями текущего поколения.