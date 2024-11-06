Новые вакансии CDPR намекают на то, что в сиквеле Cyberpunk будут дикие животные и несколько городов

Сообщается, что компания CD Projekt RED открыла новые вакансии, в которых можно найти намеки на то, что ждет игроков в сиквеле Cyberpunk.
Судя по описаниям вакансий, в сиквеле разработчики планируют добавить в игру диких животных - студия в Бостоне ищет художника, который знает форму и анатомию животных. Кроме того, в одной из вакансий указано, что разработчики занимаются созданием нескольких городов с использованием процедурной генерации.
Помимо этого, так же есть намеки на то, что игра успеет заглянуть на текущее поколение консолей - компания ищет специалистов, которые умеют работать с консолями текущего поколения.
Когда интересно сиквел выйдет
в 28?
надеюсь что это не будут квадроберы)
Пошутите кто-нибудь про то, что "дикие животные"- это, типа, фемки, небинарники и всякое другое СЖВ отребье
А еще южные животные....))
только недавно пересматривал Арчера...
где реально "дикое животные" - это Пэм Пууви)
эт я к твоей аватарке, а не коменту
Животные машины по аналогии с Horizon Dawn
Ну так в Киберпанке есть животные! Их там целая фракция! )))
созданием нескольких городов с использованием процедурной генерации.
Ну такое, будет наверное как в унылом старфилде
Надеюсь прежних ошибок не совершат.
О каких диких животных речь, если по лору половина сдохла от пандемии, другую половину сожрали. При этом кошаки оказались редкими, но крайне живучими созданиями..
Главное что бы не дикие лаги и баги
Тупейшая новость.
Я вангую что в сиквеле будут машины и люди.
Баги)
да не, а принципе, во вселенной cyberpunk уж в 2077 году диких животных почти нет, от слова-совсем. Так что можно предположить что действие игры будет в 20-е годы, а то и раньше.Так что может и Джонника живого покажут, да, чем черт не шутит Моргана Блэкхенда
Жаль мы крякнем уже все
Ты так точно..
- кря -