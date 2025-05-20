Похоже, в сиквеле Cyberpunk 2077 появится второй город, вдохновлённый Чикаго

На мероприятии Digital Dragons 2025 неожиданно всплыли новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077 — и источником утечки стал сам Майк Пондсмит, создатель вселенной Cyberpunk. В интервью для польского YouTube-канала TVGRY он рассказал о своём участии в проекте Project Orion — будущем продолжении истории Найт-Сити — и случайно намекнул на появление нового мегаполиса в рамках продолжения.
Хотя Пондсмит подчеркнул, что его роль в разработке на этот раз более наблюдательная, он всё же взаимодействует с несколькими ключевыми командами проекта: читает сценарии, тестирует прототипы киберимплантов и часто бывает у художников окружения. Именно в этом контексте он обмолвился, что "в игре появится ещё один город", но быстро добавил, что не может раскрывать подробности.
Тем не менее, он успел отметить, что атмосфера нового места сильно отличается от привычного Найт-Сити: «Это не Бегущий по лезвию. Это — Чикаго, пошедший не по тому пути». Подобное описание может указывать на более мрачную, возможно, даже криминализированную и индустриальную стилистику, что создаст контраст с неоновыми улицами Найт-Сити. Подобная обстановка отлично бы вписалась в мир, где корпорации правят всем, а улицы больше похожи на зону боевых действий, чем на технологический рай.
Однако, несмотря на эти интригующие намёки, не стоит ждать скорых официальных анонсов. CD Projekt RED ясно дали понять, что в данный момент их приоритет — разработка "Ведьмака 4". Более того, именно по этой франшизе в ближайшее время обещают «сюрпризы» для фанатов. Недавний юбилейный стрим, посвящённый 10-летию The Witcher 3, уже подогрел интерес игроков:
Так что ждать возвращения в киберпанковский мир, возможно, придётся дольше, чем хотелось бы — но похоже, ожидание будет стоить того.
Надеюсь в этот раз не выпустят пока не доделают. А то прошлый киберпанк полностью себя похоронил своим техническим состоянием на старте. Но когда я его поиграл в уже пофикшеном виде, год назад, оказалось что это одна из лучших игр которые я вообще видел.
У тебя просто на релизе наверное затычка была, а не видеокарта, я прошел игру на релизном патче, поймал 2-3 бага и то не критичных, 1 раз пришлось загрузить сохранение из-за бага только.
Да это дефолт челы, которые киберпанк на 1050 запускали, и говорили "нету оптимизации"...)
Тут скорее дефолт челы у которых ментальность ребенка - "у меня работало значит у всех работало". А еще когда руками глаза закрываешь, он думает что у всех свет погас...
А запускал я его тогда на 1660ti
Тут скорее дефолт челы в Ютубе насмотрелись и говорили, фу не работает игра =)
у меня на тот момент был райзен 3600 + gtx 1080 купленная в 2019 году осенью после майнинга, высокие настройки 50-60 фпс было, фризов не было.
Два мегаполиса с небоскребами в стиле киберпанк особо друг от друга не будут отличаться
так сказано же, что не "бегущий по лезвию", а значит без небоскребов и неона
хрень, киберпанк без киберпанка...
в добавок к первому? или все таки это и будет локация игры? хотелось бы в двух городах
огромный пустой мир... где-то я это уже видел, ах да... практически везде
Это будут именно 2 Города со своими территориями, Найт-Сити город в Пустыне с Горными Перевалами и Морем, а другой Город будет например маленько Пустыня которая плавно переходит в Растительность(Джунгли, Леса, Поля), карч говоря будут 2 больших города со своими локациями на 1 большой карте и игрок будет мотаться из города в город выполняя разные миссии + на разных локациях будут тоже свои миссии, так что игра будет очень большой, больше чем GTA 5 по территории(карты), вот так вот.
в общем еще 2-3 года до релиза и еще столько же, пока выловят баги...
и метро, точно, точно. Мамой клянутся.
а чем брать то будут? тут были какие-ио лучи из жоп хуанга которые судя по версии для пс5 не особо и нужны, опять тормозами на консолях?)))
Подобное описание может указывать на более мрачную, возможно, даже криминализированную и индустриальную стилистику
А то в первой части такого не было, в некоторых районах