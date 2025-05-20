Похоже, в сиквеле Cyberpunk 2077 появится второй город, вдохновлённый Чикаго

На мероприятии Digital Dragons 2025 неожиданно всплыли новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077 — и источником утечки стал сам Майк Пондсмит, создатель вселенной Cyberpunk. В интервью для польского YouTube-канала TVGRY он рассказал о своём участии в проекте Project Orion — будущем продолжении истории Найт-Сити — и случайно намекнул на появление нового мегаполиса в рамках продолжения.

Хотя Пондсмит подчеркнул, что его роль в разработке на этот раз более наблюдательная, он всё же взаимодействует с несколькими ключевыми командами проекта: читает сценарии, тестирует прототипы киберимплантов и часто бывает у художников окружения. Именно в этом контексте он обмолвился, что "в игре появится ещё один город", но быстро добавил, что не может раскрывать подробности.

Тем не менее, он успел отметить, что атмосфера нового места сильно отличается от привычного Найт-Сити: «Это не Бегущий по лезвию. Это — Чикаго, пошедший не по тому пути». Подобное описание может указывать на более мрачную, возможно, даже криминализированную и индустриальную стилистику, что создаст контраст с неоновыми улицами Найт-Сити. Подобная обстановка отлично бы вписалась в мир, где корпорации правят всем, а улицы больше похожи на зону боевых действий, чем на технологический рай.

Однако, несмотря на эти интригующие намёки, не стоит ждать скорых официальных анонсов. CD Projekt RED ясно дали понять, что в данный момент их приоритет — разработка "Ведьмака 4". Более того, именно по этой франшизе в ближайшее время обещают «сюрпризы» для фанатов. Недавний юбилейный стрим, посвящённый 10-летию The Witcher 3, уже подогрел интерес игроков:

Так что ждать возвращения в киберпанковский мир, возможно, придётся дольше, чем хотелось бы — но похоже, ожидание будет стоить того.