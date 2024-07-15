Половина команды, создающей квесты для сиквела Cyberpunk - бывшие моддеры

Работа над следующими большими ролевыми играми в CD Projekt идет полным ходом. Там, за кулисами, уже создаются новые части The Witcher и Cyberpunk (Project Orion). Возможно, кто-то из вас уже задавался вопросом, как попасть в студию CD Projekt RED или другие компании, создающие игры вашей мечты.

В недавнем интервью для YouTube-канала Flow Games Павел Саско рассказал об этом и дал один ценный совет. Тем, кто хочет начать карьеру в игровой индустрии, он советует заняться разработкой модов.

Половина команды квестов [в следующем Cyberpunk] - (...) сейчас в ней 24 человека - бывшие моддеры (...) [Они пришли] из The Witcher, Cyberpunk и других игр". Блажей Аугустинек, который сейчас занимает должность директора по квестам, в свое время создавал моды для StarCraft 1 и 2.

И в самом деле, если вы бегаете по кадровым агентствам со своим резюме, потому что у вас есть талант, но нет портфолио и опыта - модинг, пожалуй, то, что нужно. Циклический, но эффективный. Кстати, многие моды переросли в игровые феномены (жанр MOBA, Auto-Chess или даже знаменитая Counter-Strike).

Кроме того, моды продлевают жизнь игр от RED, таких как The Witcher или Cyberpunk 2077 (последнюю из них они даже реанимировали). Модификации очень глубоко проникли в ДНК компании.