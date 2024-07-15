Разработчик сиквела Cyberpunk 2077 думал, что его уволят, но ему предложили возглавить проект и новую студию в Бостоне

Один из самых высокопоставленных разработчиков сиквела Cyberpunk 2077 думал, что его уволят, за мгновение до того, как ему предложили возглавить проект и новую студию в Бостоне.

Выступая в подкасте Flow Games, квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско, который сейчас является помощником геймдиректора сиквела, рассказал, что он, как и многие другие старшие разработчики, сомневался, хочет ли он оставаться в CD Projekt Red ради еще одной игры.

Когда долго работаешь в одной компании, - сказал он, - всегда наступает момент, когда твоя карьера оказывается на перепутье, и ты думаешь: "Стоит ли мне участвовать в еще одном действительно крупном проекте с этой компанией, или лучше поискать другое место, чтобы научиться чему-то новому?

Саско утверждает, что никогда всерьез не задумывался об уходе - "я слишком люблю эту компанию", - но он задавал себе этот вопрос. Однако это было до того, как ему предложили переехать в США, чтобы помочь организовать новую студию CD Projekt Red в Бостоне и возглавить работу над Cyberpunk 2. Казалось бы, все просто - "тебе предоставляется шанс начать что-то новое, но при этом ты остаешься в той же компании", - но до того, как ему предложили этот шанс, Саско не совсем понимал, что его ждут хорошие новости.

Вы можете увидеть, как Саско сам рассказывает эту историю в видеоролике, размещенном выше, но суть ее такова: Саско был приглашен на очередную встречу тет-а-тет своим боссом, директором игры Cyberpunk 2077 Гейбом Аматанджело. В преддверии этой встречи, по словам Саско, Аматанджело написал ему не один, а два раза, заверив, что он будет присутствовать на встрече лично в варшавском офисе CDPR. "Это была странная просьба", - объясняет Саско.

Я собрался, поехал в офис, вошел, а там сидят директор по играм, который является моим начальником, и генеральный директор, который является его начальником. Два самых важных человека в компании. И я подумал: "Меня увольняют? Неужели это происходит? Что эти парни здесь делают?".

К счастью, Саско не уволили, поскольку именно на этой встрече Аматанджело и генеральный директор CDPR Адам Бадовски спросили его, не хочет ли он переехать в Бостон, чтобы основать новую студию. Это предложение, по его словам, до сих пор "очень приятно" - и, к счастью, сам проект "кажется достаточно свежим", чтобы Саско остался верен CDPR.