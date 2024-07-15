Разработчик сиквела Cyberpunk 2077 думал, что его уволят, но ему предложили возглавить проект и новую студию в Бостоне

Один из самых высокопоставленных разработчиков сиквела Cyberpunk 2077 думал, что его уволят, за мгновение до того, как ему предложили возглавить проект и новую студию в Бостоне.
Выступая в подкасте Flow Games, квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско, который сейчас является помощником геймдиректора сиквела, рассказал, что он, как и многие другие старшие разработчики, сомневался, хочет ли он оставаться в CD Projekt Red ради еще одной игры.
Когда долго работаешь в одной компании, - сказал он, - всегда наступает момент, когда твоя карьера оказывается на перепутье, и ты думаешь: "Стоит ли мне участвовать в еще одном действительно крупном проекте с этой компанией, или лучше поискать другое место, чтобы научиться чему-то новому?
Саско утверждает, что никогда всерьез не задумывался об уходе - "я слишком люблю эту компанию", - но он задавал себе этот вопрос. Однако это было до того, как ему предложили переехать в США, чтобы помочь организовать новую студию CD Projekt Red в Бостоне и возглавить работу над Cyberpunk 2. Казалось бы, все просто - "тебе предоставляется шанс начать что-то новое, но при этом ты остаешься в той же компании", - но до того, как ему предложили этот шанс, Саско не совсем понимал, что его ждут хорошие новости.
Вы можете увидеть, как Саско сам рассказывает эту историю в видеоролике, размещенном выше, но суть ее такова: Саско был приглашен на очередную встречу тет-а-тет своим боссом, директором игры Cyberpunk 2077 Гейбом Аматанджело. В преддверии этой встречи, по словам Саско, Аматанджело написал ему не один, а два раза, заверив, что он будет присутствовать на встрече лично в варшавском офисе CDPR. "Это была странная просьба", - объясняет Саско.
Я собрался, поехал в офис, вошел, а там сидят директор по играм, который является моим начальником, и генеральный директор, который является его начальником. Два самых важных человека в компании. И я подумал: "Меня увольняют? Неужели это происходит? Что эти парни здесь делают?".
К счастью, Саско не уволили, поскольку именно на этой встрече Аматанджело и генеральный директор CDPR Адам Бадовски спросили его, не хочет ли он переехать в Бостон, чтобы основать новую студию. Это предложение, по его словам, до сих пор "очень приятно" - и, к счастью, сам проект "кажется достаточно свежим", чтобы Саско остался верен CDPR.
Уже не знают чего придумать для пиара??? Значит на первом проэкте ни чему не научились, и не поняли, что избыток шумихи и рекламы над новинкой ни к чему хорошему не подводит!!!!?)
Ничего больше от их игр не жду
https://www.youtube.com/watch?v=QU-db73BAFI
80к просмотров и всего 350 лукасов
Хммммм
Ээ.. Т.е он типа самостоятельно оценивал свою работу на "увольнение", а теперь он там возглавляет проект? // Антон Астратов
RiP cdpr
Таки прошел их дополнение и могу сказать, что в отличии от основной игры это прям хорошо. Там смогли в хороший сюжет, более-менее интересных персонажей и неплохие побочки. Вот таким должен был быть CP2077 а не то, чем оно получилось в 20 году. Если я раньше я думал что основная игра это прям плохой продукт со средним сюжетом, то после прохождения DLC на основную игру смотришь как на галимое недоразумение
А вот что насчет технической стороны игры спустя три с половиной года...просто приложу это видео а выводы делайте сами