Разработчики Cyberpunk 2077 обещают "расширить границы" антиутопического сеттинга в сиквеле

Cyberpunk 2077, вместе с его расширением, успешно создал богатый и атмосферный киберпанк-мир. Однако некоторые фанаты и критики считают, что CD Projekt RED не полностью раскрыли тематический потенциал игры, не затронув в полной мере глубину и нюансы жанра.
Разработчики, по-видимому, согласны с этой точкой зрения.
В недавнем подкасте CDPR AnswerRed помощник директора игры Павел Саско сказал, что Cyberpunk 2077 "не зашел достаточно далеко" в своих социальных комментариях, приведя в пример "кризис бездомных".
"Я вижу, что в некоторых местах мы недостаточно далеко зашли", - сказал он. "Например, кризис бездомных. Когда я смотрю на это, то думаю: "Мы не были достаточно далеко в Cyberpunk 2077. Мы думали, что у нас антиутопия, но мы только коснулись поверхности".
Исполнительный продюсер Project Orion Дэн Хернберг (Dan Hernberg) в свою очередь отметил, что киберпанк позволяет CD Projekt RED проводить параллели с реальным миром и что следующий Cyberpunk продолжит "исследовать эти темы, но в очень остром ключе".
"Я думаю, что самое крутое в киберпанке и антиутопическом будущем - это то, что в нем так много актуального для сегодняшнего дня: мегакорпорации, люди на периферии, люди, которых просто эксплуатируют, ресурсы, разрыв в благосостоянии, все эти вещи", - сказал он. Я думаю, что "2077" позволил нам рассказать эти истории так, чтобы в их основе всегда были отношения и люди, но мы живем в действительно разрушенном мире, и чтобы мы могли рассказать о некоторых из этих вещей".
Я думаю, что для меня киберпанк - это то, что нужно, чтобы исследовать эти темы, но очень остроумно. Мне нравится этот мир, и я думаю, что именно это мы и попытаемся сделать с Project Orion. Продолжать опираться на это и продолжать говорить: "Каково [состояние мира] сегодня, и как он будет выглядеть через пару лет?".
В октябре прошлого года CD Projekt объявила, что Cyberpunk 2 находится на стадии "концептуального дизайна".
Следующим крупным проектом, на котором сосредоточена компания, является The Witcher 4, который скоро начнет полноценное производство.
Да, да. Вот почему нельзя молча делать игру? Зачем снова давать какие-то обещания? Разработка оригинальной игры их ничему не научила? Веры обещаниям этих разработчиков - нет
Потому что надо привлекать инвесторов
Ну про бездомных они отлично показали, как те ссали прямо через штаты и после завершения процесса так сказать)) Выглядело весьма утопично)
Тоесть текущий город будет лишь одним ИЗ. По мне пускай молчат до релиза и лишь на релизе уже покажут свой продукт. И желательно все-таки кол-во платформ делать разумным на старте. Дабы не получилось как с оригиналом.
А касательно глюков. Вон у меня такой вот был в ведьмаке 3.
Ждем выхода через 15 лет нерабочее фуфло