Разработчики Cyberpunk 2077 обещают "расширить границы" антиутопического сеттинга в сиквеле

Cyberpunk 2077, вместе с его расширением, успешно создал богатый и атмосферный киберпанк-мир. Однако некоторые фанаты и критики считают, что CD Projekt RED не полностью раскрыли тематический потенциал игры, не затронув в полной мере глубину и нюансы жанра.

Разработчики, по-видимому, согласны с этой точкой зрения.

В недавнем подкасте CDPR AnswerRed помощник директора игры Павел Саско сказал, что Cyberpunk 2077 "не зашел достаточно далеко" в своих социальных комментариях, приведя в пример "кризис бездомных".

"Я вижу, что в некоторых местах мы недостаточно далеко зашли", - сказал он. "Например, кризис бездомных. Когда я смотрю на это, то думаю: "Мы не были достаточно далеко в Cyberpunk 2077. Мы думали, что у нас антиутопия, но мы только коснулись поверхности".

Исполнительный продюсер Project Orion Дэн Хернберг (Dan Hernberg) в свою очередь отметил, что киберпанк позволяет CD Projekt RED проводить параллели с реальным миром и что следующий Cyberpunk продолжит "исследовать эти темы, но в очень остром ключе".

"Я думаю, что самое крутое в киберпанке и антиутопическом будущем - это то, что в нем так много актуального для сегодняшнего дня: мегакорпорации, люди на периферии, люди, которых просто эксплуатируют, ресурсы, разрыв в благосостоянии, все эти вещи", - сказал он. Я думаю, что "2077" позволил нам рассказать эти истории так, чтобы в их основе всегда были отношения и люди, но мы живем в действительно разрушенном мире, и чтобы мы могли рассказать о некоторых из этих вещей".

Я думаю, что для меня киберпанк - это то, что нужно, чтобы исследовать эти темы, но очень остроумно. Мне нравится этот мир, и я думаю, что именно это мы и попытаемся сделать с Project Orion. Продолжать опираться на это и продолжать говорить: "Каково [состояние мира] сегодня, и как он будет выглядеть через пару лет?".

В октябре прошлого года CD Projekt объявила, что Cyberpunk 2 находится на стадии "концептуального дизайна".

Следующим крупным проектом, на котором сосредоточена компания, является The Witcher 4, который скоро начнет полноценное производство.