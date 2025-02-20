Сиквел Cyberpunk 2077 представит "самые реалистичные толпы NPC на сегодняшний день"

Cyberpunk 2077 получила признание критиков во всей индустрии с момента своего выхода. Сегодня игра может похвастаться многими сильными сторонами, включая настройку персонажей, визуальные эффекты и открытый мир, который, возможно, является самой сильной стороной.
Кажется естественным ожидать еще более впечатляющего открытого мира в Project Orion, сиквеле Cyberpunk 2077. Согласно новому списку вакансий CDPR, студия намерена оправдать эти ожидания, в частности, сделав акцент на толпах NPC.
В настоящее время CDPR нанимает ведущего дизайнера для своей бостонской команды, которая работает над продолжением Cyberpunk 2077. Как сообщает VGC, одним из требований для этой должности является работа над системным дизайном для толпы открытого мира. Фактически, в списке вакансий указано, что команда стремится к самой реалистичной толпе на сегодняшний день.
Судя по заявлению, фанаты могут ожидать встречи с более детализированными и умными NPC в открытом мире. Также ожидается увеличение плотности толпы, поскольку в Найт-Сити уже есть большие толпы в самых густонаселенных районах.
Как отмечается в отчете, команда может включить взаимодействие с толпой, похожее на Red Dead Redemption 2, в качестве части этих амбиций. Возможно, толпы NPC в сиквеле Cyberpunk 2077 будут иметь свои собственные сложные процедуры и манеры, которые добавят погружения в открытый мир.
Опять начнут многого обещать и опять половины этого не будут
Или будет спустя год(ы).
Снова громкие обещания? Опыт с первой частью ничему не научил? :)
Ясно не успела игра в полноценную разработку выйти, уже лапшу на уши вешают.
Уже вошла.
через 2 года после релиза)
Готовьтесь покупать 9800x3D
К моменту выхода там уже будут рекомендовать условный 11800x3d и т.п.
Толпы в игре - не самый важный аспект, на котором нужно концентрироваться. Как по мне, можно вообще без толп, добавить редких челиков и логично объяснить это что большинство людей либо на работе, либо дома порнуху на брейндансах смотрят
А вместо толп лучше хорошенько проработать крутую боевку от 3го лица, полноценный тюнинг тачек ввести, да и вождение сделать более удобным и правдоподобным
-Игра готова к завтрашнему релизу?
-Готова!
-Толпы точно хорошо проработаны?
-Проработаны!
-Сюжетные и побочные квесты не подкачают?
-Какой сюжет, какие квесты? Нам об этом не говорили.
На сегодняшний день.
Надеюсь Ви добавят в игру, в качестве фиксера. Ему очень подойдёт эта роль. Кто прошёл на истинную концовку, тот поймёт.
Не словом, а делом
Игра не успела выйти , и даже толком не в разработке находится, а разрабы уже фантазируют . 😂
Понимать это следует буквально:
Игра (если) выйдет через лет 5-6, а толпы будут реалистичны максимально на сегодняшний день.
самые реалистичные толпы в ситиес скулайн
Комментаторы видимо читают новости через Ж, а не глазами. Шутники.
Вакансия. Вам никто ничего не обещал, дб.
опять нам лапшу вешают на грудь
Да, да. Что-то уже такое слышали. Если найдутся сильные в этом люди, то круто, но мне кажется лучшим вариантом будет совершенствование того, в чём команда уже хороша и того что зашло игрокам.
Играться с толпой мы и в GTA можем, от Киберпанка(игры и жанра) многие ждут немного другого. Уж если и работать с толпой, то так чтобы игроку было неуютно в ней, чтобы она вызывала мрачные мысли и желание изолироваться от неё, стать выше неё. Ну чтобы она хоть как-то отличалась от привычных бездельников из других открытых миров без реальности киберпанка.