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Cyberpunk: Project Orion TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, Киберпанк
7.5 191 оценка

Сиквел Cyberpunk 2077 представит "самые реалистичные толпы NPC на сегодняшний день"

monk70
Новости

Cyberpunk 2077 получила признание критиков во всей индустрии с момента своего выхода. Сегодня игра может похвастаться многими сильными сторонами, включая настройку персонажей, визуальные эффекты и открытый мир, который, возможно, является самой сильной стороной.

Кажется естественным ожидать еще более впечатляющего открытого мира в Project Orion, сиквеле Cyberpunk 2077. Согласно новому списку вакансий CDPR, студия намерена оправдать эти ожидания, в частности, сделав акцент на толпах NPC.

В настоящее время CDPR нанимает ведущего дизайнера для своей бостонской команды, которая работает над продолжением Cyberpunk 2077. Как сообщает VGC, одним из требований для этой должности является работа над системным дизайном для толпы открытого мира. Фактически, в списке вакансий указано, что команда стремится к самой реалистичной толпе на сегодняшний день.

Судя по заявлению, фанаты могут ожидать встречи с более детализированными и умными NPC в открытом мире. Также ожидается увеличение плотности толпы, поскольку в Найт-Сити уже есть большие толпы в самых густонаселенных районах.

Как отмечается в отчете, команда может включить взаимодействие с толпой, похожее на Red Dead Redemption 2, в качестве части этих амбиций. Возможно, толпы NPC в сиквеле Cyberpunk 2077 будут иметь свои собственные сложные процедуры и манеры, которые добавят погружения в открытый мир.

11
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
rtnrwv

Опять начнут многого обещать и опять половины этого не будут

13
Deathdoor

Или будет спустя год(ы).

4
kurskiy

Снова громкие обещания? Опыт с первой частью ничему не научил? :)

9
KIBERMAX

Ясно не успела игра в полноценную разработку выйти, уже лапшу на уши вешают.

7
JustA_NiceGuy

Уже вошла.

-1
Maxinick

через 2 года после релиза)

3
RTX 3080
самые реалистичные толпы NPC на сегодняшний день

Готовьтесь покупать 9800x3D

3
Lazy Mutton

К моменту выхода там уже будут рекомендовать условный 11800x3d и т.п.

3
AndralStormborn

Толпы в игре - не самый важный аспект, на котором нужно концентрироваться. Как по мне, можно вообще без толп, добавить редких челиков и логично объяснить это что большинство людей либо на работе, либо дома порнуху на брейндансах смотрят

А вместо толп лучше хорошенько проработать крутую боевку от 3го лица, полноценный тюнинг тачек ввести, да и вождение сделать более удобным и правдоподобным

2
Animario

-Игра готова к завтрашнему релизу?

-Готова!

-Толпы точно хорошо проработаны?

-Проработаны!

-Сюжетные и побочные квесты не подкачают?

-Какой сюжет, какие квесты? Нам об этом не говорили.

2
Кей Овальд

На сегодняшний день.

0
Jarvis666

Надеюсь Ви добавят в игру, в качестве фиксера. Ему очень подойдёт эта роль. Кто прошёл на истинную концовку, тот поймёт.

0
K0t Felix

Не словом, а делом

0
demon33251

Игра не успела выйти , и даже толком не в разработке находится, а разрабы уже фантазируют . 😂

0
smallhell

Понимать это следует буквально:
Игра (если) выйдет через лет 5-6, а толпы будут реалистичны максимально на сегодняшний день.

0
пекабир

самые реалистичные толпы в ситиес скулайн

0
Starmir Black

Комментаторы видимо читают новости через Ж, а не глазами. Шутники.

Вакансия. Вам никто ничего не обещал, дб.

0
Гомер11
0
Аналиус

опять нам лапшу вешают на грудь

0
Аристов--Черный

Да, да. Что-то уже такое слышали. Если найдутся сильные в этом люди, то круто, но мне кажется лучшим вариантом будет совершенствование того, в чём команда уже хороша и того что зашло игрокам.

Играться с толпой мы и в GTA можем, от Киберпанка(игры и жанра) многие ждут немного другого. Уж если и работать с толпой, то так чтобы игроку было неуютно в ней, чтобы она вызывала мрачные мысли и желание изолироваться от неё, стать выше неё. Ну чтобы она хоть как-то отличалась от привычных бездельников из других открытых миров без реальности киберпанка.

0