Сиквел Cyberpunk 2077 представит "самые реалистичные толпы NPC на сегодняшний день"

Cyberpunk 2077 получила признание критиков во всей индустрии с момента своего выхода. Сегодня игра может похвастаться многими сильными сторонами, включая настройку персонажей, визуальные эффекты и открытый мир, который, возможно, является самой сильной стороной.

Кажется естественным ожидать еще более впечатляющего открытого мира в Project Orion, сиквеле Cyberpunk 2077. Согласно новому списку вакансий CDPR, студия намерена оправдать эти ожидания, в частности, сделав акцент на толпах NPC.

В настоящее время CDPR нанимает ведущего дизайнера для своей бостонской команды, которая работает над продолжением Cyberpunk 2077. Как сообщает VGC, одним из требований для этой должности является работа над системным дизайном для толпы открытого мира. Фактически, в списке вакансий указано, что команда стремится к самой реалистичной толпе на сегодняшний день.

Судя по заявлению, фанаты могут ожидать встречи с более детализированными и умными NPC в открытом мире. Также ожидается увеличение плотности толпы, поскольку в Найт-Сити уже есть большие толпы в самых густонаселенных районах.

Как отмечается в отчете, команда может включить взаимодействие с толпой, похожее на Red Dead Redemption 2, в качестве части этих амбиций. Возможно, толпы NPC в сиквеле Cyberpunk 2077 будут иметь свои собственные сложные процедуры и манеры, которые добавят погружения в открытый мир.