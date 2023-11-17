В CD Projekt RED подтвердили, что будут и дальше приглашать актеров из Голливуда

Уже долгое время многие игры делают ставку на привлечение известных актеров на роль "х" персонажа игры, как, например, в случае с Cyberpunk 2077, где фигурируют Киану Ривз и Идрис Эльба.
В недавнем интервью старший сценарист Магда Зих из CD Projekt RED подтвердила, что компания продолжит привлекать голливудских актеров, но единственное правило, которое должно соблюдаться, - это то, что они должны вписываться в сюжет.
По словам Магды Зих, привлекаемые актеры должны в полной мере соответствовать своим ролям и способствовать вовлечению игроков в сюжет и игровой мир, так как это поможет привлечь определенную аудиторию.
Любой талантливый актер, который может помочь нам рассказать наши истории так, как мы их себе представляем, и в то же время помочь нам привлечь новую аудиторию среди своих поклонников, - это прекрасная возможность для нас; и мы обязательно будем стремиться к этому, пока это будет иметь смысл для истории, которую мы хотим рассказать, - сказала Магда Зых.
Самое главное, на что мы всегда обращаем внимание, - это на то, чтобы актер смог передать индивидуальность своего персонажа, чтобы он был убедителен в роли, чтобы мир в наших играх выглядел как можно более правдоподобным.
Исходя из этих слов, можно предположить, что в продолжении Cyberpunk 2077 (Project Orion) будут играть известные актеры, правда, пока неясно, какие именно.
Помимо CD Projekt RED, другой студией, известной привлечением голливудских актеров, была Kojima Productions с игрой Death Stranding, в которой сыграли Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли и другие.
Кстати, персонажа Идриса Эльбы вписали очень органично. Свою роль он отыграл на 100%.
С точки зрения маркетинга это НАВЕРНО оправдано. С точки зрения качества- сомневаюсь.
Почему тогда издатели побогаче, вроде SONY или EA не нанимают известных актёров?
Жадные они просто!! Вот и все, а рекламы им не надо, пока на репутации выходят.
Потому что бюджет игры вкладывают в более полезные вещи, чем актёров знаменитых
60 лямов продаж ведьмака и без актёров как-то вышли. Хотя тогда сидипроджекты были... На уровне ларианов пол-года назад.
В чемоданы и обзорщиков? Тоже вариант.
Ну а сколько принес кибер панк? И длс к ней, все равно приглашённые актёры добавили к продажам,по этому и дальше хотят нанимать их это реклама и если она работает нет в этом ни чего плохого. Игра их вышла очень хорошая, хоть и с проблемами в начали, ну исправили. Короче я за звёзд, ну не всякого мусора из голливуда, надо мировых звёзд.
Наконец-то Сашку Невского
Игры и наркотики не путь в голливуд Сталлоне, Невского и Шварценеггера.
пригласите FSR 3
Ради 9% АМДшников никто не будет напрягаться.
так фср 3 все равно же будет, что потом скажешь? напряглись?
СД проджект это партнер АМД, так же как и Нвидии, есть контракт на длсс 3.5 с генерацией. ФСР 3 вышла позже и будет интегрирована тоже, после того как 91 % переплатит за лучи и мыло
ясно
Если из африканских актёров, то хотелось бы увидеть Д. Вашингтона если честно или У. Снайпса
Дензел родился в США Нью-Йорк, когда это вдруг стало Африкой. Снайпс родом из Орландо, США
ОMFG
Пока что по количеству приглашенных знаменитостей на первом месте Death Stranding- хотя возможно я упустил какую-то игру из виду.
Ну понятно, не можем придумать своих ярких персонажей, то будем паразитировать на популярности существующих. Если образ Сильверхенда заменить на рядового бомжа с помойки, кто-то будет вообще его слушать? А некоторые даже игру бы не купили без Киану Ривза и таких людей знаю лично.
Правильно, нафиг нормальные игры, главное это знаменитые рожи, для дитяток самое то
Ну да, там сейчас много черных
Морган Фримен, Дензел Вашингтон, Уилл Смит, Сэмюэл Лерой Джексон, Эдди Мёрфи, Кьюба Гудинг-мл. Джейми Фокс, Крис Рок, Кевин Харт, Уэсли Снайпс, Идрис Эльба, Мартин Лоуренс, Майкл Кларк Дункан, Крис Такер, Джимон Хонсу, Дуэйн Джонсон(хотя очень дорогой) вообще не против эли кто то из этих актёров ЧЁТНЫХ, сыграют в какой-то игре. Очень крутые актёры ну согласен не все которые в списке, подойдут для экшена, ну все равно, актеры хорошие.