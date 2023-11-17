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Cyberpunk: Project Orion TBA
7.1 113 оценок

В CD Projekt RED подтвердили, что будут и дальше приглашать актеров из Голливуда

Gruz_
Новости

Уже долгое время многие игры делают ставку на привлечение известных актеров на роль "х" персонажа игры, как, например, в случае с Cyberpunk 2077, где фигурируют Киану Ривз и Идрис Эльба.

В недавнем интервью старший сценарист Магда Зих из CD Projekt RED подтвердила, что компания продолжит привлекать голливудских актеров, но единственное правило, которое должно соблюдаться, - это то, что они должны вписываться в сюжет.

По словам Магды Зих, привлекаемые актеры должны в полной мере соответствовать своим ролям и способствовать вовлечению игроков в сюжет и игровой мир, так как это поможет привлечь определенную аудиторию.

Любой талантливый актер, который может помочь нам рассказать наши истории так, как мы их себе представляем, и в то же время помочь нам привлечь новую аудиторию среди своих поклонников, - это прекрасная возможность для нас; и мы обязательно будем стремиться к этому, пока это будет иметь смысл для истории, которую мы хотим рассказать, - сказала Магда Зых.

Самое главное, на что мы всегда обращаем внимание, - это на то, чтобы актер смог передать индивидуальность своего персонажа, чтобы он был убедителен в роли, чтобы мир в наших играх выглядел как можно более правдоподобным.

Исходя из этих слов, можно предположить, что в продолжении Cyberpunk 2077 (Project Orion) будут играть известные актеры, правда, пока неясно, какие именно.

Помимо CD Projekt RED, другой студией, известной привлечением голливудских актеров, была Kojima Productions с игрой Death Stranding, в которой сыграли Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли и другие.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Retro_Gamer

Кстати, персонажа Идриса Эльбы вписали очень органично. Свою роль он отыграл на 100%.

11
rewgerg43252

С точки зрения маркетинга это НАВЕРНО оправдано. С точки зрения качества- сомневаюсь.
Почему тогда издатели побогаче, вроде SONY или EA не нанимают известных актёров?

7
Юрец Одесса

Жадные они просто!! Вот и все, а рекламы им не надо, пока на репутации выходят.

3
Sickofitall

Потому что бюджет игры вкладывают в более полезные вещи, чем актёров знаменитых

1
rewgerg43252 Юрец Одесса

60 лямов продаж ведьмака и без актёров как-то вышли. Хотя тогда сидипроджекты были... На уровне ларианов пол-года назад.

2
rewgerg43252 Sickofitall

В чемоданы и обзорщиков? Тоже вариант.

0
Юрец Одесса rewgerg43252

Ну а сколько принес кибер панк? И длс к ней, все равно приглашённые актёры добавили к продажам,по этому и дальше хотят нанимать их это реклама и если она работает нет в этом ни чего плохого. Игра их вышла очень хорошая, хоть и с проблемами в начали, ну исправили. Короче я за звёзд, ну не всякого мусора из голливуда, надо мировых звёзд.

1
Ден Калашников

Наконец-то Сашку Невского

1
Protocol10

Игры и наркотики не путь в голливуд Сталлоне, Невского и Шварценеггера.

0
real19911

пригласите FSR 3

1
erkins007

Ради 9% АМДшников никто не будет напрягаться.

0
real19911 erkins007

так фср 3 все равно же будет, что потом скажешь? напряглись?
СД проджект это партнер АМД, так же как и Нвидии, есть контракт на длсс 3.5 с генерацией. ФСР 3 вышла позже и будет интегрирована тоже, после того как 91 % переплатит за лучи и мыло

0
Никита Дроздоvv

ясно

0
darkMarshall

Если из африканских актёров, то хотелось бы увидеть Д. Вашингтона если честно или У. Снайпса

0
Denya_007

Дензел родился в США Нью-Йорк, когда это вдруг стало Африкой. Снайпс родом из Орландо, США

-2
darkMarshall Denya_007

ОMFG

-1
Alex Row

Пока что по количеству приглашенных знаменитостей на первом месте Death Stranding- хотя возможно я упустил какую-то игру из виду.

0
Apgp

Ну понятно, не можем придумать своих ярких персонажей, то будем паразитировать на популярности существующих. Если образ Сильверхенда заменить на рядового бомжа с помойки, кто-то будет вообще его слушать? А некоторые даже игру бы не купили без Киану Ривза и таких людей знаю лично.

0
Сунь хунь

Правильно, нафиг нормальные игры, главное это знаменитые рожи, для дитяток самое то

-4
Фейк Бобби Котика

Ну да, там сейчас много черных

-5
Юрец Одесса

Морган Фримен, Дензел Вашингтон, Уилл Смит, Сэмюэл Лерой Джексон, Эдди Мёрфи, Кьюба Гудинг-мл. Джейми Фокс, Крис Рок, Кевин Харт, Уэсли Снайпс, Идрис Эльба, Мартин Лоуренс, Майкл Кларк Дункан, Крис Такер, Джимон Хонсу, Дуэйн Джонсон(хотя очень дорогой) вообще не против эли кто то из этих актёров ЧЁТНЫХ, сыграют в какой-то игре. Очень крутые актёры ну согласен не все которые в списке, подойдут для экшена, ну все равно, актеры хорошие.

3