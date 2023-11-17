В CD Projekt RED подтвердили, что будут и дальше приглашать актеров из Голливуда

Уже долгое время многие игры делают ставку на привлечение известных актеров на роль "х" персонажа игры, как, например, в случае с Cyberpunk 2077, где фигурируют Киану Ривз и Идрис Эльба.

В недавнем интервью старший сценарист Магда Зих из CD Projekt RED подтвердила, что компания продолжит привлекать голливудских актеров, но единственное правило, которое должно соблюдаться, - это то, что они должны вписываться в сюжет.

По словам Магды Зих, привлекаемые актеры должны в полной мере соответствовать своим ролям и способствовать вовлечению игроков в сюжет и игровой мир, так как это поможет привлечь определенную аудиторию.

Любой талантливый актер, который может помочь нам рассказать наши истории так, как мы их себе представляем, и в то же время помочь нам привлечь новую аудиторию среди своих поклонников, - это прекрасная возможность для нас; и мы обязательно будем стремиться к этому, пока это будет иметь смысл для истории, которую мы хотим рассказать, - сказала Магда Зых.



Самое главное, на что мы всегда обращаем внимание, - это на то, чтобы актер смог передать индивидуальность своего персонажа, чтобы он был убедителен в роли, чтобы мир в наших играх выглядел как можно более правдоподобным.

Исходя из этих слов, можно предположить, что в продолжении Cyberpunk 2077 (Project Orion) будут играть известные актеры, правда, пока неясно, какие именно.

Помимо CD Projekt RED, другой студией, известной привлечением голливудских актеров, была Kojima Productions с игрой Death Stranding, в которой сыграли Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли и другие.