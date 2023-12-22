В Cyberpunk 2 могут появиться более разветвленные сюжетные линии, основанные на выборе предыстории игроков

В Cyberpunk 2, получившей кодовое название Orion, могут появиться более разветвленные сюжетные линии, определяемые стартовым жизненным путем игрока, такими как кочевника, корпората и ребенка улиц в Cyberpunk 2077.
Выступая на подкасте Answered, директор по повествованию CD Projekt Red Филипп Вебер сказал, что отсутствие влияния предысторий в большинстве частей Cyberpunk 2077 - это то, что студия хочет улучшить в будущих играх. В то время как Вебер сейчас работает над следующей основной игрой Witcher под кодовым названием Polaris, сиквел Cyberpunk также находится на концептуальной стадии разработки.
Я думаю, что, например, предыстория дает вам обещание, что вы сможете играть более разнообразными персонажами. Я думаю, что в будущем мы хотели бы улучшить это как пример. Поскольку я считаю, что мы дали обещание, которое, возможно, в итоге не выполнили.
Завязка Cyberpunk 2077 меняется в зависимости от выбранного жизненного пути, но в течение часа все три варианта сливаются в одну основную историю. Хотя в нем есть различные ответвления и варианты выбора, влияние жизненных путей впоследствии ограничивается случайными дополнительными диалогами.
Игра начинается с очень специфической вещи, вы можете быть кочевником, корпо, уличным мальчишкой, но потом это иногда немного уходит в сторону. Мы перемещаем все вместе. Тогда иногда вы можете сделать это. Как дизайнер квестов, я думаю, оглядываясь назад, мы можем увидеть старую тему, учитывая больше опыта, учитывая больше времени, я думаю, возможно, мы бы сделали ее менее запутанной, чем мы сделали ее там.
Ведущий дизайнер квестов в Polaris, Блажей Августынек, который также работал над Cyberpunk 2077, говорит, что стартовые предыстории не слишком важен для основного сюжета игры. "Я думаю, что предыстория - это та жизнь, которую вы оставляете Ви", - сказал он.
Чем бы вы ни занимались раньше, наступает момент, когда все рушится, верно? И вы начинаете новую жизнь с Джеки. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это имело большее значение, но я думаю, что в том виде, в котором это происходит сейчас, вы как будто пришли из определенной жизни. И эта жизнь закончилась. Она в прошлом, и теперь вы живете новой жизнью, которая заканчивается, спойлеры, в прологе, а затем вам приходится иметь дело с последствиями этого.
Через 10 лет:
В Cyberpunk 3 могут появиться более разветвленные сюжетные линии, основанные на выборе предыстории игроков.
Но к слову, в 2.0 действительно побольше выборов диалогов, чем на старте.
Может появится, а может и не появится.
То же самое хотел написать. Смысл строить предположения? Только разработчикам известно, что там будет, а такие "новости" вообще ни о чём.
Боюсь представить какой там сюжет будет)
Так, я вам дам там! Делайте ведьмака, потом всë остальное!
Хотелось бы, что бы выжали максимум из UE5, что бы какая нибудь 6090, к моменту выхода игры, пыхтела бы на все деньги!
Хочется полноценный Бодискульптинг, возможность летать на Ави, сюжетку с Мистером Голубоглазым и что-то про Моргана Блэкхема. Эх, мечты...
А как врали то - разнообразный сюжет, разное развитие персонажа, и т.п. А некоторые хомячки на это велись.
Велись потому что не было повода усомниться. Все их игры это золотая коллекция, ни одной провальной.
К тому же, киберпанк даже на старте уделала все возможные игры.
Проблема консолей с деревянными составляющими никого не заботит.
Уже обещали один раз рзветвлений кучу, вот выйдет тогда и посмотрим.