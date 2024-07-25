В сиквеле Cyberpunk 2077 будут "фотореалистичные текстуры" и "высококачественное" 3D

По сравнению с оригинальной игрой, сиквел Cyberpunk 2077 станет еще более реалистичным. В объявлении о вакансии сообщается, что работа над Project Orion ведется на движке Unreal Engine 5 и в ней будут присутствовать «фотореалистичные текстуры».
Судя по описанию в разделе вакансий на сайте CD Projekt RED, польская студия ищет старшего специалиста по работе с окружающей средой. Он или она будет отвечать за «создание невероятных миров, в которые игроки будут погружаться с головой», создавая «высококачественные 3D-модели» и «фотореалистичные текстуры» с использованием самых современных технологий.
По всей видимости, в CD Projekt Red хотят сделать следующую часть Cyberpunk 2077 более кинематографичной. Об этом свидетельствует опубликованная в марте вакансия на должность старшего кинематографического дизайнера, задача которого - сделать Project Orion похожим на смесь фильма и игры.
В случае с первой Cyberpunk, акцент был сделан на погружении игроков в мрачный мир Найт-Сити, а не на попытку подражать кинематографу, позволяя игрокам свободно перемещать камеру во время разговора с NPC, в результате чего в игре оказалось не так много кинематографических эпизодов.
То есть готовимся запускать на минимальных настройках с 5090 Ultra :D
Скорее на серии 60. Игра раньше не выйдет.
учитывая, что выйдет она лет через 5, то наверное так и будет)
к 60 серии хорошо если следующий Ведьмак выйдет, а КП и вовсе лет 5 ждать еще
и повесточка. // Данил Максимов
Сделать игру фильмом - это все из-за ограничений Unreal Engine. Этот движок больше подходит для фильмов, то есть киностудий, чем для игр. Физика никакая, взаимодействие с окружающим миром ноль, погружение ноль, геймплей соответственно ноль. Поэтому на нем куча каких-то симуляторов ходьбы, которые никому не нужны. В игры на этом движке не погружаешься, ощущение какой-то картонности декораций, неестественности мира, в котором все объекты вбиты гвоздями в пол и друг друга.
Это все еще началось с Unreal Engine 3, когда я заметил, что в 99% игр на этом движке персонажи не могут даже прыгать, как будто прибиты гвоздями в пол. Причем даже в самых крутых играх типа серии Gears of War. А ведь это примитивизация геймплея, геймдизайна и т.д. В Unreal Engine 5 все еще усугубилось.
Если вы в Resistance на PS3 кинете гранату в комнате, то разлетятся столы, стулья, посуда, шкафы - вот погружение в мир, а не погоня за статичной кинематографичной картинкой без геймплея.
В чем смысол погони на фотореалистикой? Чтобы люди вообще запустить не смогли игру, и пошли брать кредиты на топовое железо? Типа разрабы подписали договорняк с производителями железяк, мол, пусть люд купит и игру за оверпрайс и железку заодно по х3 цене.
Моя 1050 Ti очень рада. // Антон Шагалов
Забыли, что будут лютые статтеры, это ж Анрил
Еще можно будет зайти в каждый дом, разрушаемость будет как в жизни, а еще если главному герою выбьют глаз, то пол-экрана будет черным
И 6090 в комплекте с игрой!Тогда да делайте хоть что!
Созданные восококачественным ИИ, учитывая что как раз при помощи ИИ можно например 2К текстуры сделать..
Я на одну секунду отвернулся и получил кучку новостей от CD Project.
Ага, лан. Значит сразу ждём мод на улучшенные текстуры, понятно. :))
сейчас опять наобещают и не выполнят обещание
А может ОНО? И будут дыньки с огурцами...
Ну, началась предвыборная кампания... "В нашей игре будет то-то, потом добавим это, а еще запилим вот что". А давайте вы просто без обещаний выпустите хорошую, крепкую игру, а? А потом будете нахваливать.
Просто интересно: вы готовы сделать предзаказ КБ несмотря на плохой старт первой игры?
Это все звучит хорошо, но пока ни одной игры на этом движке не видел с нормальной оптимизацией. Да и с первым Киберпанком на старте они знатно обосрались с этим + еще целый вагон глюков был в игре. Так что пока веры никакой, и покупать сразу на старте не буду, как в прошл. раз. Подожду немного, когда выйдет, гляну отзывы (или опробую с торрента) и тогда только начну думать насчет покупки.