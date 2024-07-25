В сиквеле Cyberpunk 2077 будут "фотореалистичные текстуры" и "высококачественное" 3D

По сравнению с оригинальной игрой, сиквел Cyberpunk 2077 станет еще более реалистичным. В объявлении о вакансии сообщается, что работа над Project Orion ведется на движке Unreal Engine 5 и в ней будут присутствовать «фотореалистичные текстуры».

Судя по описанию в разделе вакансий на сайте CD Projekt RED, польская студия ищет старшего специалиста по работе с окружающей средой. Он или она будет отвечать за «создание невероятных миров, в которые игроки будут погружаться с головой», создавая «высококачественные 3D-модели» и «фотореалистичные текстуры» с использованием самых современных технологий.

По всей видимости, в CD Projekt Red хотят сделать следующую часть Cyberpunk 2077 более кинематографичной. Об этом свидетельствует опубликованная в марте вакансия на должность старшего кинематографического дизайнера, задача которого - сделать Project Orion похожим на смесь фильма и игры.

В случае с первой Cyberpunk, акцент был сделан на погружении игроков в мрачный мир Найт-Сити, а не на попытку подражать кинематографу, позволяя игрокам свободно перемещать камеру во время разговора с NPC, в результате чего в игре оказалось не так много кинематографических эпизодов.