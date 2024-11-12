В сиквеле Cyberpunk 2077 появится мультиплеер? CDPR ищет разработчика с опытом работы над мультиплеерными играми

Ни для кого не секрет, что в настоящее время CD Projekt RED в основном сосредоточена на разработке The Witcher 4, которая на данный момент является «самым продвинутым проектом» студии. Однако в планах разработчиков есть и несколько других проектов, в том числе Cyberpunk: Project Orion. Согласно последним сообщениям, игра может предложить игрокам тот опыт, который так и не удалось реализовать в Cyberpunk 2077.

В одной из вакансий, опубликованных CD Projekt RED, указано, что студия ищет старшего боевого дизайнера. Новый сотрудник, как следует из описания, будет отвечать за разработку увлекательных боевых механик. Но самое интересное начинается, когда в объявлении говорится, что особо ценится опыт работы над многопользовательскими играми.

Последний факт позволяет предположить, что студия пытается добавить в одну из своих игр режим мультиплеера. Принимая во внимание все портфолио и будущие планы CD Projekt RED, наиболее разумной версией здесь кажется Project Orion. Все-таки киберпанк-приключение в мире будущего идеально подходит для мультиплеерного режима в духе GTA, тем более если события будут происходить в городе, похожем на Найт-Сити.

Хотя нельзя также исключать, что «красные» нуждаются в таком специалисте для Project Hadar или еще какой-нибудь игры из вселенной Witcher. Еще один момент - опыт в создании сетевых игр не обязательно должен выражаться в тех рамках дизайна, которые есть у CD Projekt RED. В обязанности такого человека может просто входить разработка слегка упрощенной боевой системы, взятой как раз из сетевых проектов. Как бы то ни было, на данный момент нам мало что известно обо всех этих проектах, а разработчики пока не спешат делиться какими-либо дополнительными сведениями.

Практически везде речь идет о Cyberpunk: Project Orion, и возможно, они правы. Впрочем, об этом мы узнаем только через какое-то время. Когда именно? Пока невозможно сказать, и все, что мы можем сделать, - это просто набраться терпения.