Вакансии в CDPR подтверждают, что в продолжении Cyberpunk 2077 будет вид от первого лица

Как стало известно, компания CD Projekt RED опубликовала на своем сайте новую вакансию старшего геймплейного аниматора в бостонское подразделение для разработки Cyberpunk: Project Orion - продолжения Cyberpunk 2077.
В вакансии указывается, что будущему сотруднику предстоит создавать иммерсивные анимации от первого лица, которые включают в себя взаимодействие с оружием и другими вещами.
Таким образом, хоть в этом итак было мало сомнений, но похоже что вид от первого лица появится и в сиквеле. Тем не менее, это не означает, что CDPR не добавит вид от третьего лица: ранее студия заявляла о том, что услышала просьбы некоторых фанатов касательно добавления в игру вида от третьего лица - возможно он так же появится в игре.
Ну так норм когда можно переключить) некоторые игры таким балуют где есть и от 1 и от 3 лица))
Нужен вариант переключения между первым и третьим, а иначе какой смысл как то себя наряжать, четких отражений почти не встречаешь в мире. Какой смысл, нет, ну какой смысл оставлять только первое лицо, отыгрыш? Возможно, но не факт.
На мотике пока едешь, можешь себя увидеть.
Простой вопрос на засыпку - ты в реале одежду на себя тоже одеваешь какую попало, так как "её же всё равно от третьего лица не видно" (с)? Или рядом с тобой везде ходит человек и держит ростовое зеркало, чтобы ты всегда мог ею со стороны полюбоваться?
Камера в играх отвечает за удобство в данном конкретном жанре или даже в конкретной игре. От третьего лица камера нужна, если в игре есть, например, система укрытий аля Gear of War, но даже так игра может тупо переключаться на такую камеру в необходимые моменты (Rainbow Six Vegas 1 и 2). То же работает и наоборот - камера от третьего лица переключается на первое лицо, когда персонаж целится (MGS V Phantom Pain или последние Ghost Recon-ы - Wildlands и Breakpoint). Да даже размеры тех же дверей в играх от третьего лица и от первого разные, потому что войти в реалистично узкую дверь от первого лица легче, чем от третьего из-за влияния перспективы!
Посыл-то в принципе правильный - должен быть выбор, если нет совсем уж очевидных ограничений которые не дают добавить другие камеры - но вот пример с одеждой просто смехотворный. Сейчас бы в игру играть не для того чтобы сюжетом наслаждаться, взаимодействовать с миром и другими персонажами, а на виртуальные шмотки на самом себе пялиться...
Есть куча шмота в игре, но оценить ты его не сможешь, об этом речь. Нужен хотя-бы выбор.
P.S сравнение вообще бред какой-то
Раз мы игру с жизнью сравниваем, дай своё реальное тело на недельку погонять, по облаку. Обещаю, верну.
Боюсь разочаровать, но последние годы (впрочем, не особо) только так люди и развлекаются, так как ни сюжеты, ни убогое взаимодействие с миром и другими персонажами их не привлекают по всяким разным причинам. Особенно ценятся в этом направлении модифицируемые игры, которые превращаются в игры-переодевалки феечек винкс. С фоторежимом ситуация ещё больше усугубилась, как, например, в киберпанке.
Красивые вещички на персонаже - это единственное, на что у игроков есть внутриигровой выбор по своему вкусу и на что особо пока не претендуют различные люди, не имеющие отношения к играм, но умудряющиеся превращать их в фарс.
Чёт сомневаюсь я, что в игре сделают как в том же Обливионе, например, переключение с вида от 1-го лица на вид от 3-го лица и обратно, по желанию.
Насчёт камеры соглашусь, что гораздо удобнее когда есть разные варианты, и игрок сам может выбрать, что ему нужно в данный момент...а вот лично я,после визуального стиля интерфейса игры,просто ненавижу красный цвет. Глаза хоть и привыкли,но все равно это крайне плохая идея.99% красного раздражителя.Сразу вспоминаю гения из Беседки, который придумал менять цвет интерфейса и худа как тебе удобно, выбирая любые оттенки цвета.Это действительно гениально.
Мне больше интересно кто будет главным героем? Ви? или кто то другой?
Конечно не ви
зачем тогда эти все скины и весь шмот в игре без онлайна и кооп если тебя не кто не видет кроме нпс )_))))))))))))))))))))))))))))))))) дебилы разрабы сделайте только от 3го и все и увидите что будет
Ясно, пойду по*ру
Главное, чтоб т-поза была и преальфа через 5 лет после релиза, иначе не канон!
Хотя бы пусть в диалогах сделают чтоб рожу было видно. По любому придётся сделать, Nvidia свои фишки продвигать будет с чудо-волосами и т.д.
а что было не от первого лучше бы от 3 сделали
Очень важная информация. Держите в курсе, а то я думал что в Кибере 2 будет вид сверху, как в титан квесте
Интересно как они справятся с UE5 и новом киберпанке.
Да никак
95% что игра выйдет неоптимизированной, в ней постоянно будут фризы из-за компиляции шейдеров в реальном времени. Чинить это будут несколько патчей и до конца по итогу не починят, но немного сгладят ситуацию. Игра точно выйдет нормальной на консолях, ибо повторять историю как с первым киберпанком навряд ли они захотят, когда игру убирали из магазина PS.
Будет типичный UE5 проект с присущими этому движку проблемами, который купят из-за того, что это же Киберпанк.
Почему я так в этом уверен? Каждый первый проект на UE5 страдает абсолютно одинаковыми проблемами и это никак не исправляется/не улучшается. Крайне маловероятно, что CDPR решат перед релизом потратить кучу денег на нормальное тестирование и доводку игры, дешевле выпустить в релиз и потом по классике год патчить на основе репортов от игроков.
Представьте для начала, сколько будут это второй киберпанк делать. К тому времени всё, что угодно может поменяться в любую сторону
Не поменяется, так как той же Нвидиа это не выгодно, надо же ей свои RТХ видео-карты продавать.
Когда выйдет следующий патч для Cyberpunk 2077?
В октябре.
Какого года?
77
Какого века?
Будем оптимистами. Этого
Ну могли бы конечно и сделать как в TES. А так, конечно если нет вариантов, то лучше от первого, лучше реалистичность и иммерсия, чем кукольный-игрушечный вид от третьего лица)
Вид от 1 лица онли = 3rd party индюшатина. Outer Worlds, Kingdome Come и Avowed подтвердят
В кат-сценах смотрится плохо, а с багами в Киберпанке 2077, когда например вы в качестве пассажира видите как машина едет, как проезжает сквозь другие машины и препятствия, ещё хуже.
чушь написал
ласт оф ас, гири, паучок, хорайзены, драгон ага, маса эфект, резеденты и еще дохералион других - идюшатина, ок
согласен! Кукольный игрушечный вид от третьего, не погружает в игры совсем.