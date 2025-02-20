Вакансии в CDPR подтверждают, что в продолжении Cyberpunk 2077 будет вид от первого лица

Как стало известно, компания CD Projekt RED опубликовала на своем сайте новую вакансию старшего геймплейного аниматора в бостонское подразделение для разработки Cyberpunk: Project Orion - продолжения Cyberpunk 2077.

В вакансии указывается, что будущему сотруднику предстоит создавать иммерсивные анимации от первого лица, которые включают в себя взаимодействие с оружием и другими вещами.

Таким образом, хоть в этом итак было мало сомнений, но похоже что вид от первого лица появится и в сиквеле. Тем не менее, это не означает, что CDPR не добавит вид от третьего лица: ранее студия заявляла о том, что услышала просьбы некоторых фанатов касательно добавления в игру вида от третьего лица - возможно он так же появится в игре.