Авторы Wolcen: Lords of Mayhem разрабатывают Project Pantheon - ролевой экшен, где игрокам предстоит помочь самой Смерти

Студия Wolcen, та самая, что создала Wolcen: Lords of Mayhem, решила взяться за новый проект. Сегодня разработчики собираются показать первый тизер игры, которую пока называют просто Project Pantheon.

Судя по описанию на сайте, это будет ролевой экшен с примесью экстракшен-игр и механикой в духе классических hack-and-slash. Действие развернётся в мире, где фэнтези встречается с постапокалипсисом — когда-то там мирно уживались разные мифологии, а теперь всё лежит в руинах. История, кстати, начинается прямо в Загробном мире, где сама Смерть просит героя навести порядок в расколотых мирах.

В игре обещают как PvP-, так и PvE-режимы с защитой от читеров. Основной игровой процесс будет строиться вокруг вылазок на разные карты, откуда нужно будет не только выполнить задание, но и успеть вернуться живым — иначе всю добычу можно потерять. А между вылазками игроки смогут обустраивать собственное убежище, которое служит чем-то вроде базы.