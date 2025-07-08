Wolcen Studio, авторы Wolcen: Lords of Mayhem, выпустили новое видео о своём следующем проекте — Project Pantheon. Игра уже была анонсирована ранее, но теперь команда решила подробнее рассказать о ключевых механиках и мрачном мире, где древние божества мертвы, а смерть сама отправляет героев на задание.

В ролике под названием «Что такое Project Pantheon» разработчики объясняют, почему считают игру уникальной. Это ролевая экшен-игра с видом сверху, которая сочетает элементы RPG и жанра экстракшн. По сути, игроков ждёт привычный геймплей с исследованием, боями и лутом, но с добавлением механики выживания и бегства — как в Escape from Tarkov, но в фэнтезийной обёртке.

По сюжету игроки работают на Смерть — космическую сущность, поручающую им очищение и спасение гибнущего мира. Миссии генерируются процедурно, а каждая сессия должна ощущаться как напряжённое приключение, где успех приносит не только награды, но и чувство облегчения.

Особое внимание в видео уделяется «исследуемым мертвецам» — гигантским павшим божествам, останки которых формируют ландшафты и наполняют мир сюжетом. Эти мёртвые титаны не просто декорации — они становятся ориентирами, источниками истории и игровыми зонами с уникальными заданиями.

Авторы поделились концепт-артами, примерами окружения и первым фрагментом геймплея, пока очень коротким, но обещающим стильную визуальную подачу и атмосферу тёмного фэнтези. Также показан символ, который, по словам студии, станет центральным элементом визуального стиля игры.

Project Pantheon будет представлена на выставке gamescom 2025 в бизнес-зоне. Там Wolcen Studio пообещала сделать важное объявление, подробности которого пока держатся в секрете.

Судя по увиденному, команда действительно нацелена на оригинальное смешение жанров, и теперь остаётся ждать полноценного геймплейного показа.