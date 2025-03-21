Деградирующее снаряжение и самоцветы вместо скиллов: авторы Project Pantheon опубликовали первый дневник разработки

Команда Project Pantheon выложила первый дневник разработки, где рассказала про крафт, кастомизацию и систему прочности — как раз о тех вещах, за которые проголосовало большинство игроков в их соцсетях.

Основы выживания

В отличие от кучи других игр, в Project Pantheon выживание — это не просто «бей монстров и качайся». Тут надо будет готовиться, и адаптироваться к условиям мира, вернее, загробного мира, ведь действие игры разворачивается после смерти, где некая Смерть (да, с большой буквы) заставляет игроков восстанавливать баланс.

Все механики игры тесно связаны с концепцией Энтропии — боги исчезли, реальность распадается, и даже ваше снаряжение подвержено этому процессу. И это не просто элемент лора, а основа игровой экономики.

Система крафта

С крафтом всё вертится вокруг станций, которые вы сами будете строить в своём Убежище. Одни станции нужны для оружия, другие — для расходников, третьи — для всяких аксессуаров.

При этом разработчики говорят, что мало просто улучшить станцию. Апгрейды открывают более крутые рецепты и ускоряют производство мелочёвки. Так что придётся соображать, что важнее — прокачать станцию для будущих плюшек или срочно сделать что-то нужное прямо сейчас.

Для самого крафта, конечно, нужны ресурсы. Их можно собирать в мире, разбирать лут или выполнять квесты. Но самое интересное — это механика экстракции. Грубо говоря, ты получаешь редкие материалы только если выжил и вернулся домой. Вечная дилемма — рискнуть или играть безопасно.

Кастомизация снаряжения

Ещё одна особенность игры — кастомизация, которая напрямую влияет на геймплей. Система крутится вокруг Самоцветов, позволяющих менять свойства оружия и экипировки. Вместо фиксированных умений, оружие имеет слоты для выбора нужных способностей.

Получается, что даже одинаковое оружие может работать совершенно по-разному. Один игрок затачивает свой меч на чистый урон, другой — на бонусы к ловкости. Кстати, в Project Pantheon нет классов как таковых, их роль выполняет снаряжение. Так что смена оружия фактически равна смене класса — без необходимости начинать заново.

А ещё авторы игры отдельно подчеркнули, что внешний вид персонажа никак не влияет на его боевые характеристики. Косметическая кастомизация полностью отделена от геймплея.

Прочность и износ

Пожалуй, самое спорное решение — система прочности. В Project Pantheon ничто не вечно. Допустим, вы скрафтили новый меч с прочностью 100/100. И вот после каждого боя эта цифра потихоньку снижается. К моменту, когда вы закончите миссию и вернётесь назад, у вас может быть уже 80/100 прочности.

Да, вы можете отремонтировать оружие, но полностью восстановить прочность не получится. С каждым ремонтом максимальная прочность понемногу уменьшается. То, что когда-то было идеальным оружием со 100 прочности, со временем может деградировать до 90, 80 и так далее.

Наверное, вы уже думаете: «Блин, так всё моё снаряжение рано или поздно сломается навсегда?» Разработчики говорят — не совсем так. Да, прочность действительно ограничивает срок службы вещей, но это сделано намеренно, чтобы создать осмысленный игровой цикл. Они обещают, что не придётся ремонтировать снаряжение после каждой вылазки, и любимое оружие не рассыплется в пыль в самый неподходящий момент.

И самое главное — эта механика напрямую связана с лором игры. Без богов весь мир погружается в хаос, Энтропия (такое космическое понятие распада) захватывает реальность. Даже сама Смерть не может её остановить. Распад — это не просто игровое ограничение, а основа всей экономики Project Pantheon. Добывать материалы, крафтить и улучшать снаряжение придётся не столько для апгрейда своего персонажа, сколько просто для поддержания статус-кво в мире, где всё рушится.

На этом сегодня всё, а в следующий раз нам обещают рассказать про подземелья.