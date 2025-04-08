Разработчики Project Pantheon решили показать новый тизер и заодно провести тест своей игры про работу на Смерть

Разработчики Project Pantheon выкатили свежий тизер-трейлер игры и заодно анонсировали плейтест. Если вы обитаете в Европе или Северной Америке, то у вас есть шанс поучаствовать в новом этапе тестирования. Правда, как это обычно бывает, регистрация не даёт никаких гарантий — разработчики сами решат, кого пустить.

Тест стартует в пятницу 25 апреля и продлится до 26-го. Те, кто уже попал в первую закрытую альфу, могут не беспокоиться — вас автоматом пригласят и на этот раз, просто проверяйте почту. Ну а если вы уже регистрировались, но вас не пригласили во время первого теста, то ждите — вдруг теперь повезёт.

Project Pantheon — это игра про исследование карт и сбор всякого добра. Действие происходит в фэнтезийном мире, где вы работаете на саму Смерть. Игровой процесс такой: заходишь на карту, исследуешь там всё, выполняешь задания, собираешь лут. А если убьют — теряешь всё, что принёс и нашёл. Каждая карта, кстати, немного отличается заданиями и находками, но принцип везде один: зашёл, нашёл что-то ценное, выбрался.

Точной даты выхода у игры нет, а за разработку отвечают авторы Wolcen: Lords of Mayhem.