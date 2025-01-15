Создатели Wolcen: Lords of Mayhem показали первый тизер и скриншоты Project Pantheon - игра уже появилась в Steam

Студия Wolcen, известная по игре Wolcen: Lords of Mayhem, полноценно анонсировала свой новый проект под названием Project Pantheon. К анонсу подготовили всё как полагается — и тизер показали, и скриншотами поделились, да и страницу в Steam уже открыли.

По сюжету игры сама Смерть затащит игроков в загробный мир, а оттуда отправит сражаться в разные царства, срисованные с разных мифологий. В этих царствах придётся не только драться с другими игроками и монстрами, но и развивать собственную базу. Правда, есть один подвох — если вовремя не смыться с поля боя, можно потерять всё добытое снаряжение. Зато уцелевшие трофеи получится продать другим игрокам, а на вырученные деньги прикупить что-нибудь полезное.

А вот поиграть в Project Pantheon можно будет совсем скоро, хоть и не всем — разработчики уже готовятся к закрытому тестированию. Европейцев позовут 25-26 января, а североамериканцев — 1-2 февраля. Заявку на участие можно оставить на официальном сайте.