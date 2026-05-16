Анонсирован хардкорный ролевой экшен Project Rabbit в сеттинге темного фэнтези

Южнокорейская студия novaflare представила в магазине Steam страницу своего грядущего проекта Project Rabbit. Игра является хардкорным ролевым экшеном нового поколения, который сочетает механики эвакуации с высокими рисками и глубокую боевую систему в популярном жанре Soul-like. Разработчики обещают объединить тщательно сбалансированные сражения и стратегический сбор добычи для создания неповторимого игрового опыта.

Сюжетная составляющая новинки базируется на известной интеллектуальной собственности из цифровых комиксов Webtoon. Продукт предлагает мрачное переосмысление Алисы в Стране чудес. Геймеров ожидает вселенная темного фэнтези, находящаяся на стыке западной и восточной культур. Создатели стремятся обеспечить высокий уровень погружения, а также бесконечную реиграбельность для всех любителей сложных испытаний.

Для прохождения с друзьями заявлены сетевой кооператив, кроссплатформенный мультиплеер и режим противостояния между участниками. В интерфейсе будет доступен перевод на 10 языков, включая русские субтитры. Системные требования указывают на необходимость наличия процессора Intel Core i7-8700 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 для запуска на минимальных настройках. Для рекомендованных параметров потребуется уже видеокарта RTX 3070. Для установки понадобится 20 ГБ свободного дискового пространства, а также 16 или 32 ГБ оперативной памяти. Точная дата выхода пока остается неизвестной, но пользователи уже могут добавить релиз в список желаемого.