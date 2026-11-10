Project Rabbit показала мрачную версию Страны чудес в первом геймплейном трейлере

Студия Novaflare представила геймплейный трейлер Project Rabbit — многопользовательской экшен-RPG, которая объединяет механику Soulslike с элементами extraction-игр. Ролик знакомит зрителей с мрачной интерпретацией «Алисы в Стране чудес»: в кадре появляются готические замки, традиционные корейские постройки, загадочные существа и огромные противники. Мир игры смешивает восточную и западную эстетику, создавая необычную версию знакомой сказки.

В трейлере также показали фрагменты боевой системы. Героине предстоит уклоняться от атак, парировать удары и искать возможности для контратак, изучая поведение крупных боссов. Игроки смогут подбирать оружие, экипировку и навыки, комбинируя их для создания собственного стиля боя.

Однако Project Rabbit не ограничится привычными сражениями с сильными противниками. Игрокам нужно будет исследовать Бездну времени, собирать ценные ресурсы и сокровища, а затем добираться до выхода, рискуя потерять добычу. Проходить испытания можно в одиночку или вместе с другими игроками; разработчики также заявили сетевые PvP- и кооперативные режимы.

Project Rabbit создаётся для ПК и выйдет в Steam. Дата релиза пока не объявлена. Версии для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Epic Games Store на данный момент официально не подтверждены.