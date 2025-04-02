Просочились первые игровые кадры нового симулятора Project Rene - новый мобильный Sims?

В сети появились первые кадры игрового процесса из тестовой версии Project Rene — таинственной игры от EA, которую многие считают следующим шагом в развитии серии The Sims. Однако реакция фанатов вновь оказалась неоднозначной.
На этот раз слитые материалы демонстрируют около шести минут игрового процесса, записанного на Android-устройстве. В ролике персонаж перемещается по городской площади, выполняет различные задания, зарабатывает внутриигровую валюту и взаимодействует с другими игроками с помощью эмодзи и меню действий. Судя по всему, в игре есть возможность работать в кафе, собирать коллекционные предметы и даже совместно украшать здания и окружения города. Описание утекшей версии совпадает с ранее обнаруженной страницей «City Life Game With Friends» в немецком Google Play, где говорилось о создании собственного персонажа, выполнении квестов и совместной жизни в виртуальном городе.
Фанаты The Sims вновь восприняли утечку без особого энтузиазма. Графика и интерфейс кажутся слишком упрощенными, а визуальный стиль напоминает типичные мобильные проекты. Конечно, стоит учитывать, что речь идет о тестовой версии, которая может быть далека от финального продукта. Однако больше всего игроков раздражает отсутствие официальных комментариев от EA. Компания до сих пор подтверждала лишь отдельные факты:
- Project Rene не является The Sims 5
- Игра будет кроссплатформенной
- Она создается как «творческая платформа»
Но что именно представляет собой этот проект? Полноценный симулятор жизни или многопользовательскую мобильную игру? Пока EA хранит молчание, утечки продолжают вызывать новые вопросы.
Еще в сентябре прошлого года в сеть попали кадры, которые также вызвали недовольство среди поклонников The Sims. Тогда пользователей смутили мультяшная графика, измененный интерфейс и упор на многопользовательские механики. Теперь же, когда новая утечка подтверждает многие из тех же элементов, скептицизм только усиливается.
Сразу можно посочувствовать челам, которых заставили кодить это дерьмо. // Дима Мишима
хахахаахаххаха
Так есть же Симс мобайл. Че они еще лепят?
Нужен полноценный симс 5 с открытым миром со всеми дополненными особенностям из симс 2-3 но без какой либо повесточной направленности как в симс 4
Жеманная какая то походка. ЕА как всегда, фу б..ть! Очень надеюсь, что это закат отварительной политики по Симс. А то хорошая доилка конечно, им норм пока конкурентов нет, но теперь то он может появится, хоть с фан базой сложно совладать, но Симс в техническом плане оч глубоко в .... прошлом. Верните Симс 3!!! Все что выпускали после 3 сплошное безобразие, а багов стало не меньше, хули пару дня гамаеш, потом ломается, начинай с нуля, или откатывайся на неизвестно сколько, сразу ощущение потерянного времени и прогресса, а ведь я душу вкладывал. А видели сколько стоит полное собрание? Тут даже среднему классу едва по карману. А тройку так и не довели до ума, хотя потенциал был колоссальный, развили б этот проект, остался бы по сей день актуальным. Я всё. Выговорился)))
Игра обещает расширенные возможности для мобильных пользователей.