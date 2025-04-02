Просочились первые игровые кадры нового симулятора Project Rene - новый мобильный Sims?

В сети появились первые кадры игрового процесса из тестовой версии Project Rene — таинственной игры от EA, которую многие считают следующим шагом в развитии серии The Sims. Однако реакция фанатов вновь оказалась неоднозначной.

На этот раз слитые материалы демонстрируют около шести минут игрового процесса, записанного на Android-устройстве. В ролике персонаж перемещается по городской площади, выполняет различные задания, зарабатывает внутриигровую валюту и взаимодействует с другими игроками с помощью эмодзи и меню действий. Судя по всему, в игре есть возможность работать в кафе, собирать коллекционные предметы и даже совместно украшать здания и окружения города. Описание утекшей версии совпадает с ранее обнаруженной страницей «City Life Game With Friends» в немецком Google Play, где говорилось о создании собственного персонажа, выполнении квестов и совместной жизни в виртуальном городе.

Фанаты The Sims вновь восприняли утечку без особого энтузиазма. Графика и интерфейс кажутся слишком упрощенными, а визуальный стиль напоминает типичные мобильные проекты. Конечно, стоит учитывать, что речь идет о тестовой версии, которая может быть далека от финального продукта. Однако больше всего игроков раздражает отсутствие официальных комментариев от EA. Компания до сих пор подтверждала лишь отдельные факты:

Project Rene не является The Sims 5

Игра будет кроссплатформенной

Она создается как «творческая платформа»

Но что именно представляет собой этот проект? Полноценный симулятор жизни или многопользовательскую мобильную игру? Пока EA хранит молчание, утечки продолжают вызывать новые вопросы.

Еще в сентябре прошлого года в сеть попали кадры, которые также вызвали недовольство среди поклонников The Sims. Тогда пользователей смутили мультяшная графика, измененный интерфейс и упор на многопользовательские механики. Теперь же, когда новая утечка подтверждает многие из тех же элементов, скептицизм только усиливается.