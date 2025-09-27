1995 год и зловещие паразиты: китайская студия анонсировала сюжетный экшен Project Retrograde: The Becoming

Китайская студия Invercity Game Works анонсировала свой новый амбициозный проект — Project Retrograde: The Becoming, нарративную игру в жанре экшен-выживания. Тайтл выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, но точная дата релиза пока не раскрыта.

Сюжет переносит игроков в альтернативный 1995 год, когда человечество потеряло последнюю надежду. Эксперимент под названием Project Retrograde потерпел крах: из глубин вырвался древний паразит L.U.C.A., разрушивший подземный мир. Главный герой — охотник за головами, заражённый этим существом. Симбиоз с паразитом становится и проклятием, и источником силы, позволяя использовать его способности, но угрожая самому существованию персонажа.

Особая механика игры — паразитический бой. Главный герой способен поглощать боевые воспоминания поверженных врагов, перенимая их навыки. Благодаря этому можно освоить широкий спектр стилей — от мастерства кунг-фу до беспощадности «Бабы Яги», создавая уникальный арсенал возможностей.

Игроков ждёт путешествие по таинственному подземному миру, наполненному ретро-технологиями и мрачной атмосферой. Система LUX позволит управлять погодой, открывая новые пути и влияя на окружение. Взбираясь на башни и исследуя скрытые области, игрок постепенно раскроет тайну паразита и катастрофы, изменившей судьбу человечества.

Project Retrograde: The Becoming обещает соединить захватывающий сюжет, напряжённые сражения и атмосферу постапокалипсиса, вдохновлённого ретро-эстетикой 90-х. Это история о выживании, симбиозе и цене силы, которая может спасти мир или уничтожить его окончательно.