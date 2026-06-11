Анонсирована научно-фантастическая песочница Project: Roaring Citadel с элементами строительства мобильных баз

Независимая студия Cyfall Studio представила проект под названием Project: Roaring Citadel, сочетающий в себе элементы ролевой игры и симулятора выживания в открытом мире. Релиз игры на персональных компьютерах запланирован на 2027 год.

Действие Project: Roaring Citadel разворачивается в научно-фантастическом сеттинге на просторах Моря руин. Игрокам предстоит взять на себя роль выжившего, чей космический корабль потерпел крушение на бесплодной планете. Разработчики обещают нелинейный игровой процесс с ненавязчивым сюжетом, который будет раскрываться постепенно по мере исследования окружающего мира. Каждый запуск кампании будет отличаться благодаря процедурной генерации локаций.

Игровой процесс совмещает элементы экшена и симулятора строительства с видом сбоку в формате 2.5D. Справляться с опасностями дикой природы можно самостоятельно или в составе собственного племени, нанимая союзников и распределяя обязанности между ними. Система кастомизации позволит создавать уникальные комплекты брони и собирать оружие различных типов под конкретный стиль боя, включая ближние схватки, снайперскую стрельбу или использование тяжелого вооружения.

Ключевой особенностью проекта станет конструирование транспортных средств. Игроки смогут приручать местных экзотических животных для организации караванов, а также собирать многофункциональные машины. Технику можно разделить на легкие боевые квадроциклы и тяжелые грузовики, объединяя их в конвои. Со временем из отдельных строительных компонентов получится возвести полноценную мобильную цитадель, способную перемещаться по пустошам.

Выход игры состоится в 2027 году в цифровом магазине Steam. На старте проект предложит поддержку английского и китайского языков. Для запуска игры на минимальных настройках пользователям потребуется процессор уровня Intel i3-10105, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GTX 1650. Для комфортной игры разработчики рекомендуют систему с процессором Intel i5-12400, 16 ГБ оперативной памяти и графическим ускорителем уровня Nvidia RTX 3060.