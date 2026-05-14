Project RX от авторов Blue Archive официально едет на консоли

Nexon Games в ходе своего финансового отчёта за первый квартал 2026 года подтвердила, что их новая «субкультурная» игра Project RX выйдет не только на ПК и мобильных устройствах, но и на консолях. Это небольшой сюрприз: ранее команда проекта подчёркивала, что он не является открытым миром, поэтому основная дискуссия крутилась вокруг PC и mobile.

Project RX — следующий крупный проект IO Division, внутренней студии Nexon, ответственной за хит Blue Archive. Во главе IO Division стоит Ким Ён Ха — создатель Blue Archive, а непосредственно над Project RX работает RX Studio под руководством продюсера Ча Мин-со и арт-директора YutokaMizu. Последняя известна фанатам Blue Archive как автор образа Святой Мики.

Что за игра.

Концепция — «симулятор совместного проживания с очаровательными девушками». Игра создаётся на Unreal Engine 5. Изначально она разрабатывалась на Unity, но в 2025 году команда приняла решение о миграции на UE5 ради более высокого качества графики и производительности. Тизер, выпущенный 19 декабря 2025 года, показывает героинь в повседневной обстановке — за компьютерами, за чтением, за готовкой. Однако последние секунды ролика намекают на сражения: появляются фэнтезийные скиллы и оружие.

Почему не открытый мир.

Разработчики осознанно отказались от бесшовного открытого мира, чтобы не распылять внимание игрока на пустую беготню между точками. Вместо этого ставка сделана на камерные, глубоко проработанные 3D-локации, где фокус остаётся на бытовом и эмоциональном взаимодействии с персонажами.

Что по срокам.

По словам продюсера Ча Мин-со, команда уже почти удвоила штат для ускорения разработки. В сентябре 2025 года прошёл первый внутренний плейтест, на котором проверялись базовые механики. Конкретных дат релиза пока нет — ближайшие обновления обещают публиковать в течение 2026 года через официальный блог Nexon Games.

Почему консоли — это важно.

Предыдущий хит студии, Blue Archive, до телеприставок так и не добрался. На корейском рынке субкультурных игр консольные релизы вообще редкость — большинство проектов этого жанра оседают на мобилках и PC. Если Project RX действительно выйдет на консолях одновременно с другими платформами, это станет заметным прецедентом.

Тут стоит вспомнить, что в 2024 году часть бывших сотрудников Blue Archive анонсировала Project KV — проект с очень похожей стилистикой. После негативной реакции сообщества его отменили. Project RX на этом фоне выглядит как «официальный наследник» — не сиквел Blue Archive, но идейное продолжение от оригинальной команды.