Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге

На выставке G-Star 2024 южнокорейские разработчики из Lionheart Studio представили необычную игру под кодовым названием Project S. Показанные кадры демонстрируют отличную графику и интересное художественное оформление. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и по стилю чем-то напоминает известную Death Stranding, а в плане геймплея и вовсе близка к таким играм, как The Division и The First Descendant.
В центре сюжета Project S - противостояние человечества нашествию огромных инопланетных существ. Игрокам предстоит любой ценой удержать контроль над последней линией обороны, а также попасть в разрушенное убежище, чтобы отыскать там последний шанс на спасение. По всей видимости, подразумевается, что существует некое оружие или секретное устройство, способное изгнать пришельцев с Земли.
Релиз Project S ожидается в 2026 году на консолях и PC. Разработчики обещают ввести поддержку кроссплея.
Боже, храни Южную Корею!
типун тебе на язык
А вот это интересно! Прям круто даже, без всяких гиганских мечей и палок, а реально с оружием - прям молодцы!
согласен. эти километровые мечи просто дурнина
Лутер шутер, расходимся
И чем же она необычная?
Посмотрели на Stellar Blade и решили выкатить своё? Продолжайте, выглядит вроде, интересно.
А красиво. Наверное нужна новая видеокарта, SUPER RTX 8999 TI SUPER 124GB GDDR9X+, и это для минималок в 1080.
Что то интересное намечается. Будем следить.
Надеюсь превзойдет Death Stranding // Кирилл Рютин
Ну ты сравнил конечно Х.й с трамвайной ручкой👍 // Константин Игоревич
Вот прямо Дженерик на дженерике дженериком погоняет. Once Human 2 епта.
Лол, корейцы посмотрели, что у китайского Once Human дела вполне себе, и решили замутить нечто похожее. Причём капец как похожее.
У корейцев просто какой-то пунктик на вторжении кого-либо на Землю и её обнулении.
Да классическое клише на самом деле. И не только у корейцев, а вообще, у Азии. У них что не сюжет в играх, то всегда про Добро и Зло, Порядок и Хаос и про их противостояние.
Ага, американцы 20 лет клепают эти клеше, если не больше и как ты про это то забыл...
Проект эс
как обычно всё намешано и первое что мы видим это blacksite area 51 монстры окружение итд - далее корабль из mad max gutgashs ship только с размахом локации а-ля crysis - кругом кусочки call of duty и конечно же теперь уже легендарный во всех смыслах prototype ну и напоследок сама главная героиня это violet song jat shariff из фильма =ультрафиолет= ( 2006 ) в исполнении блистательной ( в некоторых местах 😸 ) миллы йовович
стиль очень крутой. напоминает все фильмы и анимацию вместе взятую на тему вторжение монстров на Землю. дизайн локаций, задники и атмосфера очень порадовали
задники? не увидел ни одного задника, как собственно и передника
Офигенно же, главное не страшная, зачем тебе одни мужики то?))
Ну так может он по ним))), вот и не нравится играть за красивых девушек, не я бы понял если бы она была страшная, но нет же, так что ответ похоже сам напрашивается...
ты представитель меньшинств?
Ухх....ты =)
Опять онлайн дрочилка
и не говори. совсем не во что играть
до 2026 выйдут разные игры плохие, хорошие, радужные и прочие. как вариант разнообразия думаю сойдёт ибо GRBP уже притомил своими рейдами на остров голема.
что за херня в корейских играх главний герой все бабы
Дак они бабы по натуре, вон мужики у них лидеры по самовыпилам в мире, небось живут в мире розовых пони
И ни каких Негров ...
если ММО то нах не нать. только сингл.
Пусть вообще тогда игры делаю люди азиатской внешности...потому что европейцы скатились уже некуда..
очередная подделка, сколько уже подобных тупорылых шутиков в подобном сеттинге Dрачильни
Выглядит красиво и в то же время максимально вторично, посредственно 😪
Опять корейская фритуплейная параша