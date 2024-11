Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге

На выставке G-Star 2024 южнокорейские разработчики из Lionheart Studio представили необычную игру под кодовым названием Project S. Показанные кадры демонстрируют отличную графику и интересное художественное оформление. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и по стилю чем-то напоминает известную Death Stranding, а в плане геймплея и вовсе близка к таким играм, как The Division и The First Descendant.

В центре сюжета Project S - противостояние человечества нашествию огромных инопланетных существ. Игрокам предстоит любой ценой удержать контроль над последней линией обороны, а также попасть в разрушенное убежище, чтобы отыскать там последний шанс на спасение. По всей видимости, подразумевается, что существует некое оружие или секретное устройство, способное изгнать пришельцев с Земли.

Релиз Project S ожидается в 2026 году на консолях и PC. Разработчики обещают ввести поддержку кроссплея.