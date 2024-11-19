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Project S 2026 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
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Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге

Gruz_
Новости

На выставке G-Star 2024 южнокорейские разработчики из Lionheart Studio представили необычную игру под кодовым названием Project S. Показанные кадры демонстрируют отличную графику и интересное художественное оформление. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и по стилю чем-то напоминает известную Death Stranding, а в плане геймплея и вовсе близка к таким играм, как The Division и The First Descendant.

В центре сюжета Project S - противостояние человечества нашествию огромных инопланетных существ. Игрокам предстоит любой ценой удержать контроль над последней линией обороны, а также попасть в разрушенное убежище, чтобы отыскать там последний шанс на спасение. По всей видимости, подразумевается, что существует некое оружие или секретное устройство, способное изгнать пришельцев с Земли.

Релиз Project S ожидается в 2026 году на консолях и PC. Разработчики обещают ввести поддержку кроссплея.

99
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
НEГР

Боже, храни Южную Корею!

16
Пэцка Глазэк

типун тебе на язык

0
askazanov

А вот это интересно! Прям круто даже, без всяких гиганских мечей и палок, а реально с оружием - прям молодцы!

14
martin32

согласен. эти километровые мечи просто дурнина

0
ДЕНИСКА_омск

Лутер шутер, расходимся

12
Alex Row

И чем же она необычная?

7
JKarter

Посмотрели на Stellar Blade и решили выкатить своё? Продолжайте, выглядит вроде, интересно.

6
yurik111

А красиво. Наверное нужна новая видеокарта, SUPER RTX 8999 TI SUPER 124GB GDDR9X+, и это для минималок в 1080.

5
Рома1981
10
SOLUS5678

Что то интересное намечается. Будем следить.

3
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь превзойдет Death Stranding // Кирилл Рютин

3
Пользователь ВКонтакте

Ну ты сравнил конечно Х.й с трамвайной ручкой👍 // Константин Игоревич

0
Gryzolin

Вот прямо Дженерик на дженерике дженериком погоняет. Once Human 2 епта.

3
DocB1995

Лол, корейцы посмотрели, что у китайского Once Human дела вполне себе, и решили замутить нечто похожее. Причём капец как похожее.

2
Алекс Рейлор

У корейцев просто какой-то пунктик на вторжении кого-либо на Землю и её обнулении.

1
JKarter

Да классическое клише на самом деле. И не только у корейцев, а вообще, у Азии. У них что не сюжет в играх, то всегда про Добро и Зло, Порядок и Хаос и про их противостояние.

-3
DynamicSmith JKarter
Да классическое клише на самом деле. И не только у корейцев, а вообще, у Азии. У них что не сюжет в играх, то всегда про Добро и Зло, Порядок и Хаос и про их противостояние.

Ага, американцы 20 лет клепают эти клеше, если не больше и как ты про это то забыл...

4
vidyssss

Проект эс

1
MEGATAIMAN

как обычно всё намешано и первое что мы видим это blacksite area 51 монстры окружение итд - далее корабль из mad max gutgashs ship только с размахом локации а-ля crysis - кругом кусочки call of duty и конечно же теперь уже легендарный во всех смыслах prototype ну и напоследок сама главная героиня это violet song jat shariff из фильма =ультрафиолет= ( 2006 ) в исполнении блистательной ( в некоторых местах 😸 ) миллы йовович

1
Gudlakava

стиль очень крутой. напоминает все фильмы и анимацию вместе взятую на тему вторжение монстров на Землю. дизайн локаций, задники и атмосфера очень порадовали

1
martin32

задники? не увидел ни одного задника, как собственно и передника

0
Комментарий удален
MadDarkGuard

Офигенно же, главное не страшная, зачем тебе одни мужики то?))

4
Han Yslat MadDarkGuard

Ну так может он по ним))), вот и не нравится играть за красивых девушек, не я бы понял если бы она была страшная, но нет же, так что ответ похоже сам напрашивается...

3
John X

ты представитель меньшинств?

0
JockerSS

Ухх....ты =)

0
demon33251

Опять онлайн дрочилка

0
martin32

и не говори. совсем не во что играть

0
Asakura62

до 2026 выйдут разные игры плохие, хорошие, радужные и прочие. как вариант разнообразия думаю сойдёт ибо GRBP уже притомил своими рейдами на остров голема.

0
ЛАГАРИУМ

что за херня в корейских играх главний герой все бабы

0
Хидео Козлина

Дак они бабы по натуре, вон мужики у них лидеры по самовыпилам в мире, небось живут в мире розовых пони

0
Go_Ra

И ни каких Негров ...

0
martin32

если ММО то нах не нать. только сингл.

0
CAT987g

Пусть вообще тогда игры делаю люди азиатской внешности...потому что европейцы скатились уже некуда..

0
TheCalvariam

очередная подделка, сколько уже подобных тупорылых шутиков в подобном сеттинге Dрачильни

-1
hollo0w

Выглядит красиво и в то же время максимально вторично, посредственно 😪

-1
ckott4

Опять корейская фритуплейная параша

-8