Симулятор подлодки Проект "Север" стал главным рекордсменом конкурса ИГРОПРОМ 2026

В паблике игры от Siberian Makeshift появилась информация о том, что игра получила 6 номинаций, став единственным проектом на мероприятии с таким количеством наград.
Что касается главной номинации, которая имела градацию на три места, то и тут Проект "Север" удостоился награды, получив серебро.
Все номинации Проект "Север" на ИГРОПРОМ‑2026:
- Открытие конкурса / найден самородок.
- Выбор Так Остро.
- Лучшая демоверсия.
- Лучшая 3D‑графика.
- Лучшая игра на ПК.
- 2‑е место в номинации «Выбор ИГРОПРОМ».
За полученные номинации студия Siberian Makeshift получила главный приз — свой стенд на ИГРОПРОМ в Москве, а также билеты для членов команды, небольшую сумму денег и несколько игровых гаджетов.
ну что тут скажешь? ... всё и так понятно....