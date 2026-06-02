Симулятор подлодки Проект "Север" стал главным рекордсменом конкурса ИГРОПРОМ 2026

В паблике игры от Siberian Makeshift появилась информация о том, что игра получила 6 номинаций, став единственным проектом на мероприятии с таким количеством наград.

Что касается главной номинации, которая имела градацию на три места, то и тут Проект "Север" удостоился награды, получив серебро.

Все номинации Проект "Север" на ИГРОПРОМ‑2026:

Открытие конкурса / найден самородок. Выбор Так Остро. Лучшая демоверсия. Лучшая 3D‑графика. Лучшая игра на ПК. 2‑е место в номинации «Выбор ИГРОПРОМ».

За полученные номинации студия Siberian Makeshift получила главный приз — свой стенд на ИГРОПРОМ в Москве, а также билеты для членов команды, небольшую сумму денег и несколько игровых гаджетов.