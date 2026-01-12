Иммерсивный ретро-симулятор Project Shadowglass собрал 100 000 вишлистов и приближается к релизу на ПК

Разработчик-одиночка Доминик Джон, работающий под знаменем Starhelm Studios, празднует крупную победу: его амбициозный проект Project Shadowglass добавили в список желаемого в Steam уже более 100 000 игроков. Игру описывают как «любовное письмо» к классическим симуляторам погружения вроде Thief, Deus Ex и System Shock, но в уникальной визуальной обертке.

Главной фишкой проекта стала необычная технология рендеринга на движке Godot, которая создает эффект ностальгического пиксель-арта, но в полноценном трехмерном пространстве с обзором на 360 градусов. Разработчик отдельно подчеркивает, что при создании визуала, звука и ассетов искусственный интеллект не использовался — всё сделано вручную.

Ключевые особенности игры:

Игроку предстоит вжиться в роль вора, выполняющего «невыполнимые» ограбления древних артефактов. День посвящен планированию и подготовке в убежище, ночь — вылазкам.

Навигация с использованием света и звука. Необходимо тушить факелы, создавать отвлекающие маневры и выбирать маршруты.

Герой — не воин-супермен. Бои сложны и смертельно опасны, падение с высоты фатально, а враги могут использовать освещение, чтобы найти прячущегося персонажа. Убийства ухудшают репутацию, заставляя мирных жителей бежать при виде игрока.

Множество путей прохождения, взлом замков, карманные кражи и свобода выбора стиля игры (но это не Skyrim, масштабы скромнее).

Доминик Джон подтвердил, что игра планируется к выходу не только на ПК, но и на всех актуальных консолях с полной поддержкой контроллеров. В текущем, 2026 году, разработчик надеется выпустить публичную демо-версию, а полноценный релиз ожидается через 2-3 года.