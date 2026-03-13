Тени, кражи и последствия: Project Shadowglass получила первый геймплейный трейлер и анонс демо

Студия Starhelm Studios представила первый геймплейный трейлер своей новой игры — Project Shadowglass. Разработчики описывают проект как смесь стелс-иммерсивной симуляции и тёмного фэнтези-RPG. Одновременно с показом ролика было объявлено, что демо-версия игры появится на ПК в 2026 году в сервисе Steam.

В центре сюжета — вор, специализирующийся на дерзких ограблениях. Игрокам предстоит тщательно планировать вылазки, проникать в охраняемые локации и похищать редкие артефакты, стараясь не оставить следов. В мире игры каждое действие может иметь долгосрочные последствия: улики, шум или неосторожные решения способны привести преследователей прямо к герою.

Отдельное внимание авторы уделяют визуальному стилю — игра выполнена в уникальной 3D-пиксельной графике, сочетающей ретро-эстетику с современным освещением.

По словам разработчиков, при создании проекта они вдохновлялись культовыми играми жанра, такими как Thief, Deus Ex и System Shock, делая ставку на свободу действий и вариативность прохождения.