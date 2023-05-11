CD PROJEKT определилась с новым видением Project Sirius от The Molasses Flood ©

Компания CD PROJEKT объявила о завершении работы по определению нового видения для разрабатываемого спин-оффа Ведьмака Project Sirius студии The Molasses Flood.

Компания решила продолжить проект в соответствии с вновь определенной структурой и, таким образом, использовать значительную часть работы, выполненной на данный момент в рамках дальнейшей разработки игры, созданной студией The Molasses Flood. В результате определения новой структуры проекта компания реинвестирует 21,5 млн злотых.