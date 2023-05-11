Project Sirius TBA
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CD PROJEKT определилась с новым видением Project Sirius от The Molasses Flood

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monk70
Новости

Компания CD PROJEKT объявила о завершении работы по определению нового видения для разрабатываемого спин-оффа Ведьмака Project Sirius студии The Molasses Flood.

Компания решила продолжить проект в соответствии с вновь определенной структурой и, таким образом, использовать значительную часть работы, выполненной на данный момент в рамках дальнейшей разработки игры, созданной студией The Molasses Flood. В результате определения новой структуры проекта компания реинвестирует 21,5 млн злотых.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
UnderstandableIrae

структуры проекта компания реинвестирует 21,5 млн злотых...........

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Ghost57g

у них штат увеличился намного за посл. год-два??

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Goodvini

После КП уменьшился немного.

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