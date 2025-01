CD Projekt Red намекает на редактор персонажей для MMO по Ведьмаку?

Для будущей мультиплеерной игры во вселенной Ведьмака ищут ведущего 3D-художника для создания "персонажей мирового уровня". Пока неясно, ведётся ли разговор об NPC или редакторе персонажей-Ведьмаков.

Согласно более поздним отчётам, Sirius станет игрой с элементами живого сервиса, что открывает несколько возможных направлений развития. Например, игрокам могут предоставить фиксированный набор персонажей для выбора или возможность создать собственного героя в мрачном мире Ведьмака. Новая вакансия на должность ведущего 3D-художника персонажей скорее подтверждает вторую версию. В описании работы говорится, что будущий сотрудник будет взаимодействовать с арт-директором проекта и креативной командой для создания персонажей, соответствующих художественному видению и игровым потребностям Project Sirius.

О проекте Sirius

Проект, известный под рабочим названием Sirius, был анонсирован во второй половине 2022 года как спин-офф серии Ведьмак с мультиплеерными элементами. Игра разрабатывается студией The Molasses Flood. Ранее эта студия выпустила проекты The Flame in the Flood и Drake Hollow, приключенческие игры с элементами выживания.