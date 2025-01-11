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Project Sirius TBA
6.8 20 оценок

CD Projekt Red намекает на редактор персонажей для MMO по Ведьмаку?

GeekBerserk
Новости

Для будущей мультиплеерной игры во вселенной Ведьмака ищут ведущего 3D-художника для создания "персонажей мирового уровня". Пока неясно, ведётся ли разговор об NPC или редакторе персонажей-Ведьмаков.

Согласно более поздним отчётам, Sirius станет игрой с элементами живого сервиса, что открывает несколько возможных направлений развития. Например, игрокам могут предоставить фиксированный набор персонажей для выбора или возможность создать собственного героя в мрачном мире Ведьмака. Новая вакансия на должность ведущего 3D-художника персонажей скорее подтверждает вторую версию. В описании работы говорится, что будущий сотрудник будет взаимодействовать с арт-директором проекта и креативной командой для создания персонажей, соответствующих художественному видению и игровым потребностям Project Sirius.

О проекте Sirius

Проект, известный под рабочим названием Sirius, был анонсирован во второй половине 2022 года как спин-офф серии Ведьмак с мультиплеерными элементами. Игра разрабатывается студией The Molasses Flood. Ранее эта студия выпустила проекты The Flame in the Flood и Drake Hollow, приключенческие игры с элементами выживания.

-10
5
Project Sirius
TBA
Комментарии: 5
Ваш комментарий
malars0
1
SEV DRAKE

Вопрос не по теме, Steam работает у кого?

-1
Котян Сутоевич

Работает. А что за проблема?

0
SEV DRAKE Котян Сутоевич

Да перестал работать, в Крыму.

0
вупсич пупсич

Надеюсь там можно будет играть за девушек, иначе это не ммо уже.

-2