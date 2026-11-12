CD Projekt RED наняла сценариста Baldur's Gate 3 для разработки мультиплеерного проекта по The Witcher

CD Projekt RED привлекла к работе над мультиплеерным проектом во вселенной The Witcher сценариста Бодлера Уэлча (Baudelaire Welch), ранее работавшего в Larian Studios над Baldur’s Gate 3.

В Larian Уэлч занимал должность ведущего нарративного дизайнера и отвечал за сюжетную линию Тёмного Соблазна — одного из самых популярных персонажей RPG. Кроме того, сценарист участвовал в создании романтических сцен Астариона и персональных сюжетных линий других спутников.

В CD Projekt RED Уэлч получил должность старшего специалиста по сценарной работе и присоединился к разработке Project Sirius — мультиплеерного ответвления The Witcher. О новом месте работы сценарист сообщил в LinkedIn, отметив, что фэнтези всегда было ему особенно близко, а новая команда уже успела произвести на него приятное впечатление.

Project Sirius разрабатывается уже несколько лет. В 2023 году CD Projekt RED подтвердила масштабную переработку проекта, после которой в студии прошли сокращения. Ещё одна волна увольнений затронула команду в 2026 году.

Пока подробностей об игре практически нет. Неизвестны ни сроки выхода, ни платформы, ни конкретные особенности мультиплеера.