CD Projekt RED оптимизирует разработку мультиплеерного спин-оффа The Witcher и подтвердила выпуск игр на дисках

CD Projekt RED официально подтвердила, что не откажется от выпуска физических копий своих будущих игр, несмотря на повсеместную цифровизацию рынка. Со-генеральный директор компании Михал Новаковский поспешил успокоить фанатов и коллекционеров, заявив, что студия продолжит поставлять коробки на розничный рынок в том или ином виде.

Формат таких релизов может адаптироваться под современные реалии, однако сам факт их существования принципиален для руководства:

«Это не меняет того факта, что мы по-прежнему хотим выпускать физические версии наших игр. Даже если это будет коробочный сет, содержащий код и сувениры, мы хотим вывести этот продукт на рынок».

Параллельно с этим студия отчиталась о завершении ключевого этапа формирования Hadar — своей первой франшизы, создаваемой полностью с нуля. После нескольких лет предварительной работы авторы окончательно утвердили видение этой вселенной. Команда уже приступила к созданию первых прототипов и экспериментам с геймплейными механиками, хотя сам проект всё ещё находится на ранней стадии и пока не перешёл в фазу пре-продакшена.

В заключение Новаковский прокомментировал статус Project Sirius — амбициозного мультиплеерного спин-оффа во вселенной «Ведьмака». Изменения в структуре разработки он объяснил качественной эволюцией команды:

«Команда Sirius просто переросла то, чем она была в первоначальной версии, и это главная причина изменений. Это первая игра подобного рода, над которой мы работаем, и в результате мы уделяем самое пристальное внимание тому, как преподносим её различные элементы».