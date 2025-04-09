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Project Sirius TBA
6.8 20 оценок

CD Projekt Red полностью поглотила The Molasses Flood, разработчиков Project Sirius во вселенной Ведьмака

monk70 monk70

The Molasses Flood была поглощена материнской компанией CD Projekt Red менее чем через четыре года после того, как ее приобрел разработчик Cyberpunk и The Witcher. Уведомление на веб-сайте студии подтвердило эту новость и объяснило, что The Molasses Flood прекратила свою деятельность как отдельное юридическое лицо. Команда разработчиков продолжит работу над спин-оффом многопользовательской игры «Project Sirius» во вселенной «Ведьмака» в рамках CDPR, но сама студия по сути распалась.

Мы хотим сообщить вам, что 1 апреля 2025 года The Molasses Flood (TMF) объединилась с CD Projekt Red Inc., компанией, входящей в состав CD Projekt Group. В результате слияния TMF, в своем прежнем юридическом статусе (отдельного юридического лица), прекратила свою деятельность, в то время как CDPR Inc. приняла на себя права и обязательства TMF. Слияние не повлияет на доступность или распространение видеоигр The Flame in The Flood и Drake Hollow, которые будут по-прежнему издаваться CD Projekt Group.

The Molasses Food была приобретена CD Projekt в 2021 году за нераскрытую сумму и получила задание создать многопользовательскую игру во вселенной Ведьмака.

Работа над игрой под кодовым названием «Project Sirius» в последние годы, похоже, застопорилась, поскольку CD Projekt уволила около 29 разработчиков из The Molasses Flood в мае 2024 года, решив, что необходимо создать новую «структуру» для спин-оффа.

Во время недавнего финансового отчета CD Projekt заявила, что решение о включении The Molasses Flood в более широкую структуру студии «обеспечит еще лучшее соответствие масштабу и направлению» Project Sirius, но приведет к «некоторым изменениям в руководстве проекта».

-7
3
Project Sirius
TBA
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Odesseet

Мне всегда было интересно почему посреди разработки проекта увольняют сотрудников. It-индустрия это какой-то производственный ад: сегодня ты в уютном офисе с массажем и устрицами,а завтра ты на Linkedin c протянутой рукой ищешь контору которая даст тебе работу и так по кругу

2
Maksimys Flether

Согласен, тупое решение, как по мне, студия только устоится, люди притрутся между друг другом, только наладят рабочий процесс, фигак, их выкупают, а затем без причины почти весь основной состав увольняют.

0
Brian Alameda

возможно увольняют потому, что сотрудники сделали свою работу и больше они не нужны, зачем держать человека на должности, если он ничего не будет делать?

0