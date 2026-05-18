Кван Пернг назначен ведущим сценаристом мультиплеерного спин-оффа "Ведьмака" Project Sirius

После долгого затишья вокруг многопользовательского проекта во вселенной «Ведьмака» появились положительные новости. Кван Пернг (Kwan Perng), известный по работе над дополнением Destiny 2: The Final Shape, присоединился к бостонской команде CD Projekt RED в качестве ведущего сценариста Project Sirius. Пернг официально подтвердил своё назначение в соцсетях.

«Пройдёт некоторое время, прежде чем я смогу рассказать о проекте, но тем временем я погружаюсь в мрачную и эклектичную вселенную «Ведьмака», — написал он. — Для меня большая честь рассказывать истории в этом мире».

Эта новость — важный шаг вперёд для игры, которая была анонсирована как «инновационный взгляд на вселенную Ведьмака», но столкнулась с трудностями в разработке. В начале 2023 года проект был перезапущен, что привело к увольнению 29 сотрудников The Molasses Flood — почти половины команды. Позже студия была полностью интегрирована в CD Projekt RED.

Новое назначение может указывать на то, что бостонское подразделение CDPR берёт на себя более активную роль в разработке, в то время как роль The Molasses Flood становится второстепенной. Присоединение Пернга также свидетельствует о том, что, несмотря на мультиплеерную направленность, студия уделяет большое внимание качеству сценария, чтобы сохранить аутентичную атмосферу мира «Ведьмака».

На данный момент подробности геймплея и сюжета Project Sirius остаются неизвестными. Учитывая, что разработка проекта находится на относительно ранней стадии, не стоит ожидать скорого выхода игры. Вероятно, до её релиза пройдёт ещё несколько лет, и фанатам придётся запастись терпением.