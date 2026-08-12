По данным Kotaku, Project Sirius, многопользовательская игра в серии Ведьмак, переживает очередной раунд сокращений

Как стало известно Kotaku, грядущая многопользовательская игра в серии «Ведьмак», известная как Project Sirius, потеряла ещё одну часть своей команды разработчиков.

По информации Kotaku, сегодня из команды Project Sirius были уволены девять человек, ещё девять переходят на другие проекты внутри студии, наряду с более широким изменением стратегии разработки.

По всей видимости, Project Sirius испытывает трудности на протяжении всей своей разработки. Анонсированный в 2022 году как новый проект от приобретённой CDPR студии The Molasses Flood, Project Sirius малоизвестен, за исключением того, что это однопользовательская и кооперативная многопользовательская игра о Ведьмаке. Затем игра была перезапущена в 2023 году, при этом 29 разработчиков были уволены. С тех пор от студии практически ничего не известно, хотя, как стало известно Kotaku, в последнее время проект развивался относительно успешно после некоторых изменений, внесённых весной этого года. Недавно CDPR наняла известного сценариста Destiny 2 Квана Пернга в качестве ведущего сценариста проекта.