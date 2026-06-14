СМИ: CD Projekt RED не отказалась от Project Sirius - кооперативный The Witcher все еще в разработке

Вокруг загадочного Project Sirius, одного из самых малоизвестных проектов во вселенной The Witcher, вновь появились подробности. По данным издания MP1ST, ссылающегося на собственные источники, игра не была отменена и продолжает разрабатываться параллельно с The Witcher 4, ремейком первой части The Witcher и новым дополнением для The Witcher 3.

Важно отметить, что вся информация пока остается на уровне слухов и официально CD Projekt RED не подтверждалась. Но издание уже не в первый раз сообщает о проектах задолго до их анонса публике.

Согласно опубликованным данным, Project Sirius представляет собой кооперативную многопользовательскую RPG, ориентированную на совместное прохождение. Сообщается, что игра будет распространяться по модели free-to-play и выйдет не только на ПК, но и на мобильных устройствах.

Если верить источникам, события проекта развернутся примерно в 1230 году, когда Геральт еще был молодым ведьмаком. Однако главным героем станет не Белый Волк, а настраиваемый персонаж-ведьмак, которого игроки смогут развивать под собственный стиль прохождения. Основой игрового процесса якобы станет выполнение контрактов на монстров, развитие навыков и специализация в различных боевых направлениях.

Project Sirius впервые засветился в начале 2023 года через вакансии CD Projekt RED и студии The Molasses Flood. Позднее разработка пережила серьезную реструктуризацию, из-за чего многие предположили, что проект закрыт. Однако новые сведения указывают на обратное.

Особый интерес вызывает возможное участие компании Scopely, известной по мобильным проектам. По данным MP1ST, она может сотрудничать с CD Projekt RED в рамках развития игры, что косвенно объясняет ориентацию проекта на мобильный рынок и сервисную модель.

Если информация подтвердится, Project Sirius станет самым необычным проектом во франшизе The Witcher. Вместо привычной одиночной RPG игроков может ждать полноценный кооперативный спин-офф с собственным героем, совместной охотой на чудовищ и долгосрочной поддержкой. Пока же остается ждать официальных заявлений от CD Projekt RED.