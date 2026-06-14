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Project Sirius TBA
6.4 25 оценок

СМИ: CD Projekt RED не отказалась от Project Sirius - кооперативный The Witcher все еще в разработке

butcher69 butcher69

Вокруг загадочного Project Sirius, одного из самых малоизвестных проектов во вселенной The Witcher, вновь появились подробности. По данным издания MP1ST, ссылающегося на собственные источники, игра не была отменена и продолжает разрабатываться параллельно с The Witcher 4, ремейком первой части The Witcher и новым дополнением для The Witcher 3.

Важно отметить, что вся информация пока остается на уровне слухов и официально CD Projekt RED не подтверждалась. Но издание уже не в первый раз сообщает о проектах задолго до их анонса публике.

Согласно опубликованным данным, Project Sirius представляет собой кооперативную многопользовательскую RPG, ориентированную на совместное прохождение. Сообщается, что игра будет распространяться по модели free-to-play и выйдет не только на ПК, но и на мобильных устройствах.

Если верить источникам, события проекта развернутся примерно в 1230 году, когда Геральт еще был молодым ведьмаком. Однако главным героем станет не Белый Волк, а настраиваемый персонаж-ведьмак, которого игроки смогут развивать под собственный стиль прохождения. Основой игрового процесса якобы станет выполнение контрактов на монстров, развитие навыков и специализация в различных боевых направлениях.

Project Sirius впервые засветился в начале 2023 года через вакансии CD Projekt RED и студии The Molasses Flood. Позднее разработка пережила серьезную реструктуризацию, из-за чего многие предположили, что проект закрыт. Однако новые сведения указывают на обратное.

Особый интерес вызывает возможное участие компании Scopely, известной по мобильным проектам. По данным MP1ST, она может сотрудничать с CD Projekt RED в рамках развития игры, что косвенно объясняет ориентацию проекта на мобильный рынок и сервисную модель.

Если информация подтвердится, Project Sirius станет самым необычным проектом во франшизе The Witcher. Вместо привычной одиночной RPG игроков может ждать полноценный кооперативный спин-офф с собственным героем, совместной охотой на чудовищ и долгосрочной поддержкой. Пока же остается ждать официальных заявлений от CD Projekt RED.

Слухи
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Red Salamandra

А он нужен, этот мультиплеер?

9
Авраам Линкольн
выйдет не только на ПК, но и на мобильных устройствах.

М-да...Какой кошмар! Как же низко пал Ведьмак!

Однако главным героем станет не Белый Волк, а настраиваемый персонаж-ведьмак, которого игроки смогут развивать под собственный стиль прохождения.

То есть можно будет создать ведьмака, темнокожего трaнсгeндера с протезами вместо ног? Действительно, зачем нам Белый Волк, когда можно создать такое - Черного Волка инвалида, трaнcгeндера!

Уже вижу как в мир Ведьмака завозят кучу петушиных скинов, радужных костюмов, фиолетовых единорогов и разноцветных персонажей! Прощай Ведьмак, спи спокойно. Теперь тебя будут насиловать, доить и зарабатывать на твоём славном имени.

4
Ивасик

Сделайте лучше кооператив дя игры в гвинт. Всё лучше будет этого, типа, онлайн-ведьмака.

1
PVV DIT

сил много видимо, кто не знал, ведьмак в январе 2026 года выходит, успевают везде