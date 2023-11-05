The Witcher: Project Sirius, судя по вакансиям, будет с открытым миром

Среди различных проектов, анонсированных CD Projekt RED на ближайшее будущее, в амбициозных планах компании значится и игра от The Molasses Flood, обозначенная как Project Sirius и имеющая отношение к "Ведьмаку", которая, судя по новой просочившейся информации, окажется игрой с открытым миром.



Информация довольно расплывчата и ограничена, но это практически все, что мы имеем на данный момент об этой новой игре серии, поскольку CD Projekt RED ничего не сообщила о ней, кроме ее существования.

Некоторое время назад польская компания приобрела команду, ответственную за The Flame in the Flood, а в октябре 2022 года сообщила, что приступила к работе над новым проектом по Ведьмаку, который, судя по всему, может быть весьма масштабным.

В ряде объявлений о вакансиях на LinkedIn, в частности в объявлении о поиске "старшего или главного дизайнера уровней", появилось описание профессии, которая должна быть применена в проекте, требующем "пространства, созданного в открытом мире The Witcher, вдохновленном славянскими мотивами".



Кроме того, в объявлении упоминается "одна из самых инновационных игр, когда-либо входивших во франшизу The Witcher". По некоторым данным, это должна быть многопользовательская игра, но с элементами одиночной игры, в которой, очевидно, будет уважать оригинальный сеттинг в стиле открытого мира, хотя, вероятно, будет отличаться.