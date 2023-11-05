The Witcher: Project Sirius, судя по вакансиям, будет с открытым миром

Среди различных проектов, анонсированных CD Projekt RED на ближайшее будущее, в амбициозных планах компании значится и игра от The Molasses Flood, обозначенная как Project Sirius и имеющая отношение к "Ведьмаку", которая, судя по новой просочившейся информации, окажется игрой с открытым миром.
Информация довольно расплывчата и ограничена, но это практически все, что мы имеем на данный момент об этой новой игре серии, поскольку CD Projekt RED ничего не сообщила о ней, кроме ее существования.
Некоторое время назад польская компания приобрела команду, ответственную за The Flame in the Flood, а в октябре 2022 года сообщила, что приступила к работе над новым проектом по Ведьмаку, который, судя по всему, может быть весьма масштабным.
В ряде объявлений о вакансиях на LinkedIn, в частности в объявлении о поиске "старшего или главного дизайнера уровней", появилось описание профессии, которая должна быть применена в проекте, требующем "пространства, созданного в открытом мире The Witcher, вдохновленном славянскими мотивами".
Кроме того, в объявлении упоминается "одна из самых инновационных игр, когда-либо входивших во франшизу The Witcher". По некоторым данным, это должна быть многопользовательская игра, но с элементами одиночной игры, в которой, очевидно, будет уважать оригинальный сеттинг в стиле открытого мира, хотя, вероятно, будет отличаться.
очередное ммоэрпогэ когда синглов нормальных 2 штуки за год выходит xD
не надо было пиратить и толкать синглы на вторичке пек-пек
Как бы 3 часть тоже была с открытым миром... Главное чтобы не хуже получилось, а то ща умеют делать с таким же графоном как и раньше, но с запредельными системками, всратым сюжетом и скучным геймплеем
третья часть сингл типа чувак тут пишут что то онлайн типа будет , эрпогэ типа сынгл, ммоэрпогэ типа онлайн
Что пиратить? Статистика есть? Пруф?
Ты так уверено это напукал, как будто реды до этого одни ммо делали, а не исключительно сюжетные синглы.
одна из самых инновационных игр, когда-либо входивших во франшизу The Witcher". По некоторым данным, это должна быть многопользовательская игра, но с элементами одиночной игры.
Это как вообще всё в одном предложении то уместилось?
TESO
Да, мыслей кроме как формата ТЕСО больше не приходит в голову.
Ты можешь играть один и никто тебе не будет мешать, а можешь играть с кем то и типа ничего не поменяется, только веселее станет. По сюжету идешь.
Можно получить вечно обновляющийся ведьмак с кучей аддонов. Но я не верю в игру такого формата в рамках этой вселенной.
бесшовный мультиплеер как вачдоге просто инновационная чтобы. многопользовательская игра это значит создаешь себе ведьмака либо один по квестам бегаешь либо с другими пацанами по квестам бегаешь либо пвп типа ведьмаки за лут подрались. всегда можешь других ведьмаков как в арк сурвайл выкинуть из мира и как в одиночную игру играть. возможно еще всякие крутые фичи типа как в дарксолуле и мировые боссы.
惠塔
Fallout 76 идеально вписывается в это описание, например. Игра вроде и многопользовательская, но в тоже время в ней полно элементов одиночной игры.
А ещё там будут ведьмаки и чудовища. Возможно.
ладно)