На Gamescom показали загадочный PvEvP-шутер Project Spectrum от создателей Delta Force

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live студия, ответственная за возрождение Delta Force, представила свою совершенно новую игру — Project Spectrum. Дебютный трейлер продемонстрировал мрачный и загадочный проект на стыке нескольких жанров.

Судя по показанным кадрам, Project Spectrum — это шутер от первого лица с элементами психологического хоррора, который предложит игрокам PvEvP-геймплей (игроки против игроков против окружения). Трейлер создал гнетущую атмосферу благодаря полуразрушенным локациям и жутким куклоподобным врагам.

В роли «крутой и неоднозначной» главной героини игрокам предстоит использовать огнестрельное и холодное оружие, а также метательные предметы. Загадочные фразы из трейлера, такие как «Иногда потеря может порождать чудовищ, и хоронить истины», намекают на глубокий и запутанный сюжет. Некоторые кадры также дают основания предполагать наличие в игре элементов асимметричного хоррора в духе Dead by Daylight.

На данный момент Project Spectrum выглядит как очень интригующий и таинственный проект. Разработчики пока не объявили ни дату выхода, ни список целевых платформ для своего нового шутера. Однако уже сейчас игра выглядит весьма любопытно.