Опубликован геймплейный трейлер Project Spectrum, нового тактического командного PvPvE-шутера

Команда Team Jade, создавшая недавнюю Delta Force, в настоящее время работает над новым тактическим PvPvE-шутером с командным управлением под названием Project Spectrum. Игра выйдет на ПК, и в сети появился ролик с демонстрацией игрового процесса.

Project Spectrum — это бесплатный тактический хоррор-шутер с командами, монстрами и врагами под управлением ИИ. Он сочетает в себе идеи таких игр, как Hunt: Showdown и Evolve, используя режим 1 против 4 и PvPvE-геймплей, где вам нужно сражаться как с игроками, так и с существами.

Стрельба будет медленной, осторожной и ориентированной на гаджеты, как в Rainbow Six Siege или F.E.A.R. В игре также есть специальная «Система здравомыслия», вдохновлённая Silent Hill. Когда ваше рассудок рушится, вы начинаете видеть жуткие галлюцинации, которые делают игру ещё более напряжённой.

По словам разработчиков, игроки будут сражаться в битвах от первого лица, где командная работа действительно имеет значение. Правильное позиционирование, чёткая коммуникация и слаженная работа с отрядом — всё это ключ к выживанию в опасных зонах.

Вам предстоит столкнуться с монстроподобными существами, вражескими агентами и могущественными палачами, управляемыми другими игроками. Вы также будете исследовать запутанные, опасные локации, полные ловушек, сюрпризов и неожиданных событий, которые могут произойти в любой момент.

Как и во всех бесплатных играх, в игре также будет возможность персонализировать своего персонажа. Кроме того, будет система крафта, с помощью которой игроки смогут создавать предметы.

В настоящее время нет информации о дате выхода Project Spectrum.