Авторы Stellar Blade представили первый арт своей следующей игры - Project Spirits

Студия SHIFT UP, известная по Stellar Blade и Goddess of Victory: NIKKE, представила обновлённое название своего следующего крупного проекта — Project Witches теперь официально переименован в Project Spirits. Это будет кроссплатформенная игра с элементами «восточной фантастики», ориентированная на субкультурную эстетику. Глобальный релиз намечен на 2027 год.

На официальном сайте студия называет Project Spirits своим новым флагманом, который разрабатывается как тайтл высшего качества, основанный на наработках в создании оригинальных IP. Проект обещает уникальную атмосферу, вдохновлённую азиатской мифологией и эстетикой японских RPG.

Разработка активно набирает обороты: SHIFT UP открыла вакансии на ключевые должности — от художников по персонажам и монстрам до дизайнеров уровней и сценаристов. Среди требований — опыт в создании JRPG, знание Unreal Engine 5 и навыки работы с большими открытыми мирами.

Project Spirits явно нацелен на мировой успех, и все указывает на то, что нас ждёт визуально впечатляющая и геймплейно амбициозная новинка от студии, знающей толк в эффектных играх.