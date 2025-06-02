Авторы Stellar Blade представили первый арт своей следующей игры - Project Spirits

Студия SHIFT UP, известная по Stellar Blade и Goddess of Victory: NIKKE, представила обновлённое название своего следующего крупного проекта — Project Witches теперь официально переименован в Project Spirits. Это будет кроссплатформенная игра с элементами «восточной фантастики», ориентированная на субкультурную эстетику. Глобальный релиз намечен на 2027 год.
На официальном сайте студия называет Project Spirits своим новым флагманом, который разрабатывается как тайтл высшего качества, основанный на наработках в создании оригинальных IP. Проект обещает уникальную атмосферу, вдохновлённую азиатской мифологией и эстетикой японских RPG.
Разработка активно набирает обороты: SHIFT UP открыла вакансии на ключевые должности — от художников по персонажам и монстрам до дизайнеров уровней и сценаристов. Среди требований — опыт в создании JRPG, знание Unreal Engine 5 и навыки работы с большими открытыми мирами.
Project Spirits явно нацелен на мировой успех, и все указывает на то, что нас ждёт визуально впечатляющая и геймплейно амбициозная новинка от студии, знающей толк в эффектных играх.
Куй железо пока горячо. Анимешная эпидемия продолжается.Возможен переход в хроническую стадию под названием легкий вариант хентая.))))
опять все в жопы и титьки уйдет) и ноги как морковки..)
Скорее как палки, если речь про Stellar Blade.
что означает ноги как морковки?привет!
По моему арт в нейронке нарисовали и отфотошопили. Задний фон очень похож на нейросеть, обычно она так нагромождает здания по бокам и в центре создаёт свечение, если в промпте прописать что-то типа backlighting. Плюс у тянки, с розовыми волосами, на поднятой руке пальцы странные. Мизинец он же самый маленький палец на руках, а тут он такой же как безымянный.
Типа клон Honkai? Ничего против аниме не имею, но кадр выглядит как гувно.