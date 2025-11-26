Level Infinite берёт Project Spirits под своё крыло - новое крупное сотрудничество создателей Stellar Blade

Level Infinite, международный издатель и дочерняя компания Tencent, объявил, что займётся глобальным выпуском Project Spirits — новой кроссплатформенной игры от студии SHIFT UP, создателей Stellar Blade и GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Проект находится в разработке на Unreal Engine 5 и создаётся совместно с аффилированной компанией Tencent — Yongxing Interactive, известной своим опытом в производстве высокобюджетных игр в стиле ACG.

Project Spirits станет уже вторым масштабным сотрудничеством между Level Infinite и SHIFT UP после мирового успеха NIKKE. Новая игра ориентирована на одновременный релиз на ПК, консолях и мобильных устройствах, а задача издателя — обеспечить ей статус глобального продукта с единым качественным стандартом и широкой поддержкой.

Команда Yongxing Interactive состоит из специалистов, ранее работавших в ведущих международных студиях и обладающих богатым опытом в создании визуально выразительных проектов. Такой союз позволяет SHIFT UP сфокусироваться на творческом видении, а Level Infinite — на глобальной стратегии распространения, маркетинге и технической инфраструктуре.

По словам издателя, цель партнёрства — добиться ещё большей синергии, чем в случае с NIKKE, и предложить игрокам «опыт следующего поколения», опираясь на сильные стороны SHIFT UP и их признанные IP. Project Spirits позиционируется как один из ключевых будущих релизов компании и важный шаг в укреплении долгосрочного сотрудничества между студиями.