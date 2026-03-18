Новая игра от авторов Stellar Blade будет вдохновлена успехом Clair Obscur: Expedition 33

Пока западный геймдев переживает кризисы, азиатские студии продолжают стремительную экспансию ААА-рынка, выпуска хиты один за другим. Корейская студия Shift Up, подарившая нам приключения Евы в Stellar Blade, продолжает набирать обороты и готовит совершенно новый и необычный для себя проект, который недавно пережил глобальную смену жанра.

Инсайдер и журналист Dante Alexandru опубликовал свежее расследование, проливающее свет на секретную разработку Shift Up — игру под кодовым названием Project Spirits, ранее известную как Project Witches.

По данным из нескольких источников, авторы решили кардинально изменить геймплейную формулу проекта. Изначально Spirits задумывался как PvE-симулятор охоты на монстров. Однако феноменальный триумф пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, ставшей абсолютным рекордсменом на церемонии The Game Awards 2025 года, заставил руководство пересмотреть свои планы.

Как сообщается, теперь Project Spirits пошаговая игра с активными экшен-элементами, создаваемая с явной оглядкой на механику хита от Sandfall Interactive. Инсайдер отмечает, что игры разработка полностью отдана на аутсорс в Китай с минимальным участием основной корейской команды. Любопытно, что на внутренних показах в штаб-квартире Shift Up Korea сотрудники встретили проект весьма прохладно. Весь основной ресурс оригинальной студии Shift Up прямо сейчас направлен на разработку долгожданного сиквела своего флагманского хита — Stellar Blade. Напомним, что совсем недавно разработчики открыто заявляли о глобальных планах на свою франшизу:

Точная дата выхода Project Spirits остается в тайне, но если смена курса на пошаговые бои пройдет гладко, инсайдер прогнозирует релиз не ранее 2027 года.