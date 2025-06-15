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Project Spirits 2027 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Аниме
8.3 15 оценок

По словам главы Shift Up, Project Spirits это больше, чем просто восточное фэнтези

Gruz_ Gruz_

Ким Хён Тэ, глава Shift Up (Stellar Blade), в интервью This is Game поделился планами студии на будущее, особо отметив в качестве следующей большой ставки ее новый проект - Project Spirits. Игра, ранее называвшаяся Project Witches, станет восточной фэнтезийной ролевой игрой, релиз которой запланирован на 2027 год.

"Когда мы рассуждаем о "восточном фэнтези", то чаще всего представляем себе зрелищные сражения с летающими по воздуху фигурами.. Однако мы хотим показать, каким будет новое восточное фэнтези, не вписывающееся в этот жанр", - объяснил Ким, делая акцент на стремлении отойти от шаблонов и создать нечто более оригинальное.

Project Spirits называют «субкультурной» игрой с ярко выраженной азиатской эстетикой, которая должна повторить успех Stellar Blade и NIKKE. При этом Shift Up гарантирует, что это будет именно мультиплатформенная RPG с глобальными амбициями.

Первые новости о Project Spirits должны появиться в ближайшие несколько месяцев. Как ожидается, игра, о которой пока мало что известно, должна стать новым витком разработки для студии Shift Up, которая стремится исследовать новые истории, не привязываясь к знакомым вселенным.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
MORDORR
'' это больше, чем просто восточное фэнтези ''

Да уж. Я тут вдруг подумал; а может это и не титьки вовсе, а запасные задницы?

11
cheezypizey

Ну если не пилить игры с безвкусным дизайном персов, то может у них и получится что-то бОльшее, а пока что жирный meh. Stellar Blade ничем особым не выделяется, игру продает только сисик, без этого игра бы так не продавалась, имхо

6
Alex40001

хз лапша какаято или удон с яйцом... там игр таких дофига. Blade & Soul куча китайских которых запад не видел а тут корейцы хитрожопые решили что ща удивлять будут пулеметы магию и сиськи добавят.... скарлет блейд переиздали а вони как от свежей игры как будто

4
BigusDickus

дойки они после опроса 11-летних школьников рисовали?

4
SOLUS5678

Надеюсь что удивят.

White Dope

вот это я понимаю - правильные игры для правильных мужиков.

Jarvis666

Ага, да...настолько это "особенный" и не "заурядный" проект, что первый арт к нему был нарисован нейросетью. Видно, что разработчики относятся к нему с "любовью" и "трепетом" и совершенно не кладут болт на качественный контент))

Они примерно так же говорили про SB, что будет шедевр, что они трудятся не покладая рук и вкладывают душу в каждый квест, в каждую строчку диалога. Персонажи супер живые, как настоящие и т.д. Но в итоге, получилась пустышка, ни рыба, ни мясо. Набор коллабов и неумелое смешение жанров, недоведëнное до ума и будто сделанное на скорую руку, так как сроки . Бл*, вот если бы Sony их не пригрели, то по сути SB была чём-то похожим на Bloody Spell, но чуть масштабнее, а по сути такая же шляпа на разок.