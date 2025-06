По словам главы Shift Up, Project Spirits это больше, чем просто восточное фэнтези

Ким Хён Тэ, глава Shift Up (Stellar Blade), в интервью This is Game поделился планами студии на будущее, особо отметив в качестве следующей большой ставки ее новый проект - Project Spirits. Игра, ранее называвшаяся Project Witches, станет восточной фэнтезийной ролевой игрой, релиз которой запланирован на 2027 год.

"Когда мы рассуждаем о "восточном фэнтези", то чаще всего представляем себе зрелищные сражения с летающими по воздуху фигурами.. Однако мы хотим показать, каким будет новое восточное фэнтези, не вписывающееся в этот жанр", - объяснил Ким, делая акцент на стремлении отойти от шаблонов и создать нечто более оригинальное.

Project Spirits называют «субкультурной» игрой с ярко выраженной азиатской эстетикой, которая должна повторить успех Stellar Blade и NIKKE. При этом Shift Up гарантирует, что это будет именно мультиплатформенная RPG с глобальными амбициями.

Первые новости о Project Spirits должны появиться в ближайшие несколько месяцев. Как ожидается, игра, о которой пока мало что известно, должна стать новым витком разработки для студии Shift Up, которая стремится исследовать новые истории, не привязываясь к знакомым вселенным.