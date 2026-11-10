Shift Up перенесла презентацию Project Spirits на 2027 год

Студия Shift Up скорректировала планы по продвижению своего главного проекта — Project Spirits. Полноценный показ мультиплатформенной игры, которая разрабатывается совместно с издательством Level Infinite (подразделение Tencent Games), пришлось отложить.

Ранее разработчики планировали официально рассекретить этот ключевой тайтл до конца 2026 года. Однако из-за высокой конкуренции и крайне плотного графика релизов крупных игр в индустрии сроки были пересмотрены. Теперь первые подробности и демонстрация Project Spirits ожидаются не раньше 2027 года.

Официальное заявление представителей студии:

«Project Spirits, наш следующий ключевой проект, успешно продвигается в тесном сотрудничестве с нашим партнером. Мы стремимся к исключительному уровню качества, способному напрямую конкурировать с ведущими играми в мировой игровой субкультуре. [...] В настоящее время мы оцениваем идеальное время для того, чтобы полностью продемонстрировать уникальный мир и игровой процесс Project Spirits и вызвать максимальный интерес у игроков по всему миру».

На данный момент об игре известно немного: это масштабный проект в сеттинге восточного фэнтези, а в сети доступно лишь несколько концепт-артов.

Напомним, что Shift Up закрепила за собой статус сильного игрока на рынке после успеха экшена Stellar Blade. Игра уже получила признание на ПК, а недавний релиз версии для Switch 2 полностью оправдал коммерческие ожидания компании. Параллельно с Project Spirits студия продолжает разработку сиквела — Stellar Blade: Blood Rain.