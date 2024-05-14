PvE-шутер Project T по Dead by Daylight от Midwinter Entertainment запускает инсайдерскую программу

Издатель Behavior Interactive и разработчик Midwinter Entertainment поделились обновленной информацией о ранее анонсированной хоррор-игре «игрок против окружающей среды» из мира Dead by Daylight. Игра под кодовым названием Project T находится на очень ранней стадии разработки. Однако Midwinter Entertainment запустила инсайдерскую программу, позволяющую игрокам стать участниками разработки игры.

В Project T игроки берут на себя роль Нарушителей: жестоких персонажей, которые были вырваны из своей реальности и оказались в ловушке в Царстве Сущности. Там, в постоянно меняющемся регионе под названием «Заводь», они обнаруживают, что должны работать вместе, если хотят иметь хоть какой-то шанс на выживание.

Нарушители быстро поймут, что они не одни. Заводь является домом для ужасающих чудовищ, известных как Тралл. Эти ужасы бывают разных форм и обладают разными смертоносными способностями. Их происхождение и природа неясны, но они определенно не любят нарушителей границ своих владений. Чтобы достичь своих целей, игрокам придется сражаться с Траллами, используя все оружие, имеющееся в их распоряжении.

Зарегистрировавшись в Инсайдерской программе, игроки станут активными участниками развития Project T. Помимо эксклюзивных превью и внутриигровых наград, инсайдеры также смогут присоединиться к закрытым игровым тестам и поделиться своими ранними отзывами с командой разработчиков. Желающим предлагается зарегистрироваться и помочь сделать Project T как можно лучше.