Вдохновлённая FireWatch. Анонсирован проект: "Тайга" от инди-разработчика для PC, Steam Deck и VR

Сейчас разработчик собирает деньги на BoomStarter на завершение разработки игры. Страница игры в VKPlay.

Вдохновлённая Firewatch, мы переживём судьбу егеря, который расследует исчезновение людей в тайге. После автокатастрофы, в которой погибает семья, Александр принимает предложение от университета поехать изучать дикую природу в таёжный заповедник. По приезду он знакомится с его наставницей - Анной, которая будет сопровождать его на протяжении всей игры. По сюжету, таёжный заповедник разделён на 4 обширные зоны, и за каждой из них закреплён свой егерь. Егеря не могут покидать зоны, закреплённые за ними. Но в один из дней Александру приходит уведомление о том, что один из егерей долгое время не выходит на связь, и что, вопреки запрету на пересечение границы между зонами ответственности егерей, ему нужно проверить и выяснить, что там случилось. Спустя время Анна рассказывает нам, что ей поступила информация о том, что пойманные браконьеры рассказали, как ночью им пришлось в спешке покинуть укрытие, что их кто-то застал врасплох и они винят в этом медведей. По их словам, их вытащили из палаток, разгромили лагерь, двое спаслись, одного ранило, второй скрылся. Впоследствии выясняется, что в том районе пропало ещё два человека. Нам предстоит столкнуться с лесными пожарами, браконьерами и опасными дикими животными. Не без помощи Анны, которая будет на связи по рации, наша цель выяснить - куда пропадают люди в заповеднике.

Основные особенности геймплея: