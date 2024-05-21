Вдохновлённая FireWatch. Анонсирован проект: "Тайга" от инди-разработчика для PC, Steam Deck и VR

Сейчас разработчик собирает деньги на BoomStarter на завершение разработки игры. Страница игры в VKPlay.
Вдохновлённая Firewatch, мы переживём судьбу егеря, который расследует исчезновение людей в тайге. После автокатастрофы, в которой погибает семья, Александр принимает предложение от университета поехать изучать дикую природу в таёжный заповедник. По приезду он знакомится с его наставницей - Анной, которая будет сопровождать его на протяжении всей игры. По сюжету, таёжный заповедник разделён на 4 обширные зоны, и за каждой из них закреплён свой егерь. Егеря не могут покидать зоны, закреплённые за ними. Но в один из дней Александру приходит уведомление о том, что один из егерей долгое время не выходит на связь, и что, вопреки запрету на пересечение границы между зонами ответственности егерей, ему нужно проверить и выяснить, что там случилось. Спустя время Анна рассказывает нам, что ей поступила информация о том, что пойманные браконьеры рассказали, как ночью им пришлось в спешке покинуть укрытие, что их кто-то застал врасплох и они винят в этом медведей. По их словам, их вытащили из палаток, разгромили лагерь, двое спаслись, одного ранило, второй скрылся. Впоследствии выясняется, что в том районе пропало ещё два человека. Нам предстоит столкнуться с лесными пожарами, браконьерами и опасными дикими животными. Не без помощи Анны, которая будет на связи по рации, наша цель выяснить - куда пропадают люди в заповеднике.
Основные особенности геймплея:
- Игра разрабатывается на Unreal Engine 5.3
- Сценарий написанный на 356 страницах.
- VR версия так же в разработке, но выйдет позже запланированной даты и будет доступна бесплатно всем владельцем обычной версии игры. Тестируется на Oculus Quest 3.
- Прохождение основного сюжета занимает 4-4,5 часа. С побочными квестами около 6-6,5 часов. Игра готова на 70%.
- Исследование 6-ти открытых локаций.
- Рация и портативный коммуникатор - два самых главных предмета инвентаря у Александра. Общение с Анной и остальными егерями заповедной зоны происходит только с помощью рации, ориентироваться Вам помогает портативный коммуникатор с картой местности на борту.
- Браконьеры играют большую роль в сюжете.
- Каждый игровой день над заповедником пролетает вертолёт, и сообщает нам про очаги возникновения пожаров, где были замечены браконьеры и иную подозрительную активность. Другие егеря так же могут сообщить Вам, что следы браконьеров идут с их территории на вашу, и теперь браконьеры - ваша проблема.
- Вы не будете пересекаться с другими егерям, все Ваше общение с ними сводится к разговору по рации.
- Егеря не могут покидать закреплённую за ними зону заповедника, тем самым, если браконьеры ушли с зоны другого егеря на вашу - то это теперь ваша задача их выследить
- Динамическая смена погоды, смена времени суток
- Гаджеты играют очень большую роль в геймплее. Если, к примеру, Вы забудете зарядить рацию, или портативный коммуникатор, то они вполне могут разрядиться, и тогда Вы останетесь без связи и карты. В данном случае на ощупь Вам нужно будет вернуться в свой домик и зарядить все гаджеты.
- Сообщения на рацию приходят спонтанно, если вы ходили с разряженной рацией, и потом её зарядили, и пропустили сообщение с борта вертолёта об обстановке на вашей территории, то в следующий раз Вам будут постоянно напоминать о том, чтобы Вы не забывали зарядать гаджеты.
FireWatch в свое время прям понравилась, очень атмосферная. интересно будет глянуть, что тут выйдет
Блин шикарно смотриться,еще бы сделали в стиле перевала дятлова
6 кадров?
6.666
Хочу в это поиграть! Надеюсь, в стиме тоже выйдет...
На BoomStarter разраб пишет, что в скором времени станет доступна страница игры в Steam, с работы вернусь закину ему пару кровных на разработку
Лес как будто модеры пилили для сталкера на ue5. Ну и абсолютный повтор другой игры, которая по атмосфере разйобывает это, + вк плей. Понятно.